新冠第二波「疫情彈」醞釀中　專家點出最危險亞洲國家！

▲全球疫情仍未平息。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

中國北京近期發生「第二波疫情」，使得全球處於是否面臨病毒二次爆發的恐懼中。《南華早報》（SCMP）則點出幾個高風險的亞洲國家，包括印度、南韓、日本等；學者認為，雖然各國政府已有應對疫情的經驗，但挑戰仍舊存在，必須保持警惕。

多個亞洲國家已放寬限制，恢復部分程度的經濟活動；這些國家包括澳洲、日本與南韓，上個月仍通報新的確診數。雖然專家普遍認同，地方政府似乎更具應對第二波疫情的經驗。不過分析人士也指出挑戰仍存在，特別要留意保持警戒並確保小規模的群聚能被控制，避免演變成一發不可收拾的疫情。

亞太臨床微生物學與感染學會（APSCMI）會長坦比亞（Paul Ananth Tambyah）認為，最有可能發生第二波疫情的，為每日仍通報數百到數千確診且持續發生本土傳染情況的國家，「雖然有人認為這是第一波疫情的尾端，但多條沒被切斷的病毒傳播鏈可能存在這些國家。」

坦比亞所提到有著高感染率的國家包括印度；該國19日通報1萬3586例確診，成為單日新高，總確診數則為38萬532例，是全球第四疫情嚴重的國家，排在美國、巴西與俄羅斯之後。

已克服首波疫情的國家正準備抑制第二波疫情的發生。南韓19日新增49起確診，包括32例本土感染。首爾大學兒童醫院退休教授李尚宗（Lee Hoan-jong，音譯）認為，南韓一個月前放寬社交距離限制，病毒傳播不可避免地變得更快、更廣泛。

▲疫情衝擊醫療體系。（圖／路透）

李尚宗表示，直到疫苗被普遍施打，或是60%人口受到感染而形成群體免疫力以前，第二波感染可能隨時發生。南韓衛生當局也說首爾與其他區域可能發生群聚感染，警告疫情可能延續到夏季。

南韓國家癌症中心（National Cancer Center）傳染病教授奇牡丹（Ki Moran，音譯）上周提到，南韓必須加強實施社會距離，否則每日可能新增800例確診。

另一方面，日本的情況也令各界憂心，專家認為有很高機率發生第二波疫情。日本傳染症協會會長立田和弘（Kazuhiro Tateda）表示，東京近期的許多病例與夜生活活躍的地區有關。他還補充，夏季的傳播風險較低，這代表10月開始可能出現第二波傳染。

澳洲的抗疫前景也不樂觀，其中多數病例發生在維州（Victoria）。奧塔哥大學（University of Otago）公共衛生教授貝克（Michael Baker）表示，「第二波」一詞可追溯至1918年的流感大流行，有些地區發生第三次的爆發，普遍來講第二波又是最嚴重的。

貝克認為，是否發生第二波傳染，取決於各國的策略，以紐西蘭非常謹慎的解封舉措為例，就沒有發生新一波的疫情。

至於亞洲國家可從第一波的疫情學習哪些經驗，貝克指出戴口罩能降低傳播的重要性，另外也有必要進行檢測、建立追蹤系統。他還認為，良好的科學、領導與快速應對疫情同樣重要。

至於若第二波「疫彈」來襲時該怎麼辦，坦比亞說，應快速發現病例、檢驗可能有染疫風險者，同時保持良好的定點監視系統，一旦出現病例，就要實施追蹤、隔離與檢疫。