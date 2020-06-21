交友APP認識男公關「以為是真愛」！熟女被灌醉...醒來只剩100萬帳單

▲男公關因受疫情影響無法工作，竟將歪腦筋動到詐騙上。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京「歌舞伎町」日前受到政府頒布的營業限制令影響，業績大受打擊，然而卻有一名不肖男公關透過交友軟體認識女性後，吸引女性到店內，等到女性被灌醉後，便趁對方不注意刷下高額費用，甚至還會欺騙對方卡刷不過，要求受害者提領現金支付陪酒費。新宿警方17日將這名22歲的男公關逮捕歸案，但男子堅決否認犯行。

根據《日刊現代》報導，東京都新宿著名的夜生活區域「歌舞伎町」有不少公關酒店，然而受到新冠肺炎疫情影響，日本中央政府與東京都政府先後呼籲民眾避免外出，同時要求娛樂業者暫時停止營業，讓許多酒店與公關的生計因此受到影響。正當日本酒店業陷入寒冬之際，現年22歲的男公關浦井亮竟動起歪腦筋，透過交友軟體詐騙數名受害人，至今得手已超過百萬。

其中一名受害女性表示，她先是透過交友軟體認識浦井，兩人在5月4日第一次見面。受害者表示，一開始見面時浦井就不斷邀約她到店內，並稱只需要5000日幣（約新台幣1386元）的費用，吸引她上鉤，等到她答應後，便將受害人帶到因政府要求而暫時停業的店內。

浦井將受害人帶到店內後，就不斷地灌酒，直到受害人爛醉。當天深夜，浦井假借刷卡結帳的名義，趁著受害人不注意，刷下100萬日幣（約新台幣27.7萬元）的高額「陪酒費」，隨後更騙受害人「卡刷不過」，要求對方到ATM領取現金支付，並再度從受害人身上獲取20萬日幣（約新台幣5.5萬元）的現金。

受害人表示，自己返家後便呼呼大睡，直到隔天起床後，發現身邊有一個陌生的信封，打開一看裡面竟然是高達120萬（約新台幣33.2萬元）的收據，嚇得她當場報警。

經警方深入調查後發現，浦井亮已從原本的公關店離職，且除了這名女性之外，還有多人受害，因此將他逮捕，不過浦井亮本人堅持否認犯行。警方也在調查浦井亮先前任職的公關店是否有涉案。

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