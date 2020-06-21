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中印邊境衝突　印度交通部長：陸解放軍應至少死了40人

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▲ 中印雙方在中印發生嚴重衝突的地方位在拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）爆發激烈衝突。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

中印邊境15日發生嚴重衝突，雙方交戰長達8小時，造成嚴重死傷，事後印媒隨即報導共有20名印軍於這場對峙中喪命，不過中方至今卻仍未公布解放軍的具體傷亡數字。對此，曾任陸軍司令的印度聯邦道路交通部長辛赫（V.K.Singh）就提到，死於中印衝突解放軍士兵應至少有40名。

根據路透社報導，這次中國與印度間的邊境衝突，是中印邊界自1975年之後，首次爆發大規模死傷，雙方士兵在4200多公尺高的加勒萬河谷（Galwan Valley）進行肉博戰，拳腳相向、互丟石塊，導致76名印軍受傷，另有20名印軍喪生。

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

雖然消息指出解放軍「正副指揮官」也在這起衝突中死亡，但中方對於確切傷亡人數始終避而不談，更聲稱「不公布傷亡人數能避免兩國人民比較，進而產生激動情緒，這是北京的善意」。

對此，辛赫20日接受TV News24採訪時指出，「如果我們印方有20名士兵殉職，那麼他們中方殉職的人至少會是我們的2倍。」不過，他並未提出具體證據來證明他的言論屬實。辛赫也補充，中方從來沒有完整、明確的公布任何涉及印度衝突的傷亡數字，就連1962年發生的中印邊境戰爭也是如此。

對於辛赫在訪問時的回應，印度國防部發言人巴布（Bharat Bhushan Bab）拒絕發表任何評論。

▼ 印度聯邦道路交通部長辛赫稱，解放軍死亡人數至少40名。（圖／翻攝維基百科）

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