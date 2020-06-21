500法鬥幼犬擠爆飛機貨艙…落地時「38隻慘死」！她目睹崩潰：根本惡夢

▲加拿大食品檢驗局13日發現一架來自烏克蘭的飛機擠滿500隻法鬥幼崽，其中38隻已經死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭航空公司（UIA）一架飛機13日抵達加拿大，卻被發現貨艙裡擠滿大約500隻的法國鬥牛犬幼崽，其中38隻已經死亡，另有數十隻脫水、嘔吐，奄奄一息。目擊者洛倫岑（Abby Lorenzen）表示，現場畫面非常恐怖，「簡直就是一場惡夢」。加國食品檢驗局（CFIA）也於20日宣布展開調查。

綜合《加拿大廣播電台》、《衛報》報導，烏克蘭一架飛機13日從基輔飛抵多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport），卻被發現貨艙擠滿500隻左右的法鬥幼犬，數十隻出現脫水、嘔吐等狀況，非常虛弱，另外38隻抵達時已經死亡。

訓犬師洛倫岑當時正好在機場貨運區，準備接走另外一隻狗狗。她回憶，現場畫面非常恐怖，「這簡直就是一場惡夢。加拿大與聯邦政府必須修改進口小狗的法律。」加拿大食品檢驗局20日表示，「CFIA官員正在調查事件相關情況，一旦調查結束就將決定下一步」。

▲烏克蘭航空公司（UIA）已經發布聲明回應，但並未說明詳細情況。（圖／翻攝自Facebook／Fly UIA）



烏克蘭國際航空19日發布聲明，對於航班上的動物不幸死亡表示哀悼，「UIA正在與地方當局合作，試圖確定發生了什麼事，並且做出任何必要改變，預防類似情況再度發生。」

國際航空運輸協會（IATA）有法規限制並確保活體動物的運輸安全，烏克蘭國際航空也是其成員，理應遵守相關規範，但目前仍未說明為何允許500隻動物登機。據悉，大多數加拿大航空公司只允許每航班載運2個動物運輸籠，如果氣溫超過攝氏29.5度，就一律拒載關籠動物。

▲加拿大的法鬥走私事件引發外界關注。學者指出，幼犬販賣非常有利可圖，不肖業者可能涉入其中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



國際防止虐待動物協會（SPCA）的希克森（Lucas Hixson）指出，大型繁殖場每年在骯髒、擁擠的環境繁殖上千隻狗狗，也可能營運類似的走私行為。他提到，一般國際動物運輸不會提供那麼多貨艙空間，容納數百隻動物，質疑幼犬走私商包機載送，卻讓小狗陷入危險之中。

貴湖大學（University of Guelph）學者韋斯（Scott Weese）表示，在加拿大，幼犬販賣是非常有利可圖的，大多數飼主以為狗狗在國內出生，但事實上「我們不知道多少狗是進口的，牠們去了哪裡或來自哪裡」。他認為，這次事件可能有犯罪行為涉入，也提及飛機上的500隻法鬥，「如果每隻狗可以用3000到4000元美金賣出，那可是一大筆錢」。

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