便民！全台國稅局都可一次查金融遺產　擬7月上路

▲台北國稅局去年試辦開放民眾可到國稅局查金融遺產，包含保單、存款及債務。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會與財政部周二（23日）將共同召開聯合記者會，宣布7月1日起全台國稅局都可以查調金融遺產，未來民眾只要就近到稅務單位一站查完過世親人所遺留的存款、保險、股票與債務等，不用到處奔波到各金融周邊單位查詢，省時、省力又方便。

自去（2019）年12月起，台北國稅局就先行試辦與金融機構各公會、周邊單位合作，民眾可以到國稅局查調被繼承人的金融資產調查，包含保險、存款、投資理財商品以及債務等。

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根據了解，親人過世時，各地區國稅局都有協助民眾辦理遺產稅申報，有提供查調被繼承人被繼承人的財產、各贈與稅與贈與等資料服務，因為這些資料都來自於稅務稽徵機關，但是並未包含被繼承人的存款、保險以及證券等。所以過去民眾要辦理過世親人的金融遺產查調，要逐一跑金融金融機構調查，包含集保中心、壽險公會、銀行公會、聯徵中心、期交所、與投信投顧公會，且還要填寫各金融周邊單位或者公會要求地不同的表單，最後才能到國稅局辦理完成遺產稅的申報與繳納，民眾等於要跑六、七趟以上。

▲金管會主委黃天牧將赴財政部召開聯合記者會，說明國稅局可查調金融遺產情形。（圖／記者紀佳妘攝）

而去年12月起，台北國稅局與金融業合作試辦，台北國稅局提供單一窗口，提供被繼承人的金融遺產查調，也就是民眾到國稅局就可以完成查調過世親人的金融遺產，不用再四處奔波，減少舟車勞頓、往來等人力與物力成本。據知，台北國稅局試辦以來，成效良好，而財政部與金管會也將擴展到全國實施，預計7月開始上路。

財政部官員表示，未來全台各地的國稅局、分局及稽徵的「全功能櫃台」就可以查調過世親人的金融遺產，並且也研議與試辦時期相同，首次查調免費，後續才會按件酌收費用，民眾就可以就近到稅務單位查詢，不用再到處奔波。

而財政部與金管會主委黃天牧也將在周二（23日）到共同舉行記者會向外界公布這項便民措施，也是黃天牧上任後首次公開拜訪財政部。