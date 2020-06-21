紐約州派對槍響！音樂中斷「12聲槍響連發」9人中彈　上百人逃竄四散

▲目擊者稱，就在活動結束前的15分鐘，音樂突然停止，接著就傳來至少12聲槍響。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約州20日晚間發生槍擊案，雪城西區一場戶外派對傳出至少12聲槍響，至少9人中彈，其中一名17歲少年的傷勢位在頭部，性命垂危。事發現場已拉起封鎖線，當局正朝多名槍手犯案的方向進行調查，但已知尚未有嫌犯被逮捕。

綜合CNYcentral等當地媒體報導，這場派對為一年一度舉辦的「黑麥節」（Rye Day），吸引數百人前來參加，原定20日晚間9時結束。但根據目擊者的說法，就在活動結束前的15分鐘，音樂突然停止，接著就傳來至少12聲槍響，現場人群開始驚慌逃命，隨後至少10輛警車趕到現場，拉起封鎖線。

警方表示，員警原本接獲汽車竊盜的報案後到場處理，但卻發現在場民眾因槍擊事件驚慌逃竄。現場已經拉起封鎖線，尚未有嫌犯被逮捕。

此案總計9人中彈送醫，年齡介於17歲至53歲，分別為5名女性及4名男性。根據傷者名單，大多數人是腿部中彈，一人頸部中彈，一人背部中彈，一人肩膀中彈，傷勢最嚴重的則是一名頭部中彈的17歲少年，目前性命垂危。

只不過，雪城市長班沃希（Ben Walsh）表示，由於新冠肺炎疫情影響，當局並未批准舉辦和允許此種規模的活動，相關調查仍在進行當中。