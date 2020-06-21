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拜登正式組成「白宮過渡團隊」　一上任就要著手解決「美國迫切挑戰」

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▲美國前副總統、民主黨總統提名參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）獲得民主黨總統候選人提名資格，可望在11月與川普競爭總統大位。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國前副總統拜登（Joe Biden）獲得民主黨2020年總統候選人提名資格，並已正式籌組「白宮過渡團隊」（White House transition team），以利11月在大選中打敗現任總統川普以後，可於明年順利展開各項執政工作，立刻著手解決美國面臨的「迫切挑戰」。

綜合CNN、《福斯新聞》報導，拜登已經正式成立「白宮過渡團隊」，並且任命前達拉威爾州（Delaware）參議員考夫曼（Ted Kaufman）來領導初期工作。考夫曼於歐巴馬政府時期曾被指定接替拜登在參議院職位，2008年也帶領拜登當時的過渡團隊。

考夫曼指出，美國下一屆總統將面臨小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）總統以後最令人畏懼的困境，包括全球疾病大流行與經濟大蕭條以來最糟糕的經濟，「拜登在宣示就任總統的那一天就要準備好迎接這些迫切挑戰，並且展開把勞工家庭放在第一順位、解決公衛危機並重建經濟的艱難工作。」

考夫曼也提到，此時機符合2015年《總統過渡改進法案》，此法要求初步過渡工作在選舉前6個月展開，「為了秉持這個精神，並確保政府在國家關鍵時刻的連續性，我們已經展開過渡前計畫的早期階段」。

▲▼民主黨2020總統大選參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登已經正式組成白宮過渡小組，以利未來交接工作。（圖／路透）

一名幕僚透露，團隊目前仍處於初步狀態，將關注擬定過渡工作的基礎架構，而整體團隊預計秋天稍晚全面亮相。他說，拜登的過渡團隊與政府「都將優先考量以下核心價值，意識形態與背景的多元性、解決社會最複雜挑戰的能力、為美國人民而非特殊利益服務的正直與最高道德標準，以及每個階段都能讓人信任與可見的透明度。」

除了考夫曼以外，歐巴馬時期白宮資深職員、歐巴馬基金會前營運長亞伯拉罕（Yohannes Abraham）將負責日常營運。前中央情報局（CIA）副局長、前副國家安全顧問海恩斯（Avril Haines）也會負責管理國安與外交政策的過渡作業。

此外，其他成員包括眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）的幕僚長拉伊文（Gautam Raghavan）、國會拉丁裔黨團核心小組執行主任拉米雷斯（Angela Ramirez）、拜登資深顧問萊恩（Evan Ryan）以及民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）的資深經濟顧問西格爾（Julie Siegel）。

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