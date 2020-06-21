文科學費漲1倍！逼念「就業率高」的理科　澳教育部長：需更多工程師

We’re reforming Australia’s higher education sector to address future economic challenges and deliver job-ready... 由 Dan Tehan MP 發佈於 2020年6月19日 星期五

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲的教育部長丹.特漢（Dan Tehan）為了引導學生進入「就業率高」的STEM領域（理工科），以復甦新冠肺炎後的經濟，因此調整了文科生的學費價格，比以往增加了一倍以上。這項政策引來許多人士的不滿，認為這是在無恥的引導學生遠離人文學科，然而，大學本來就不是「培訓就業的工廠」。

據澳洲《ABC新聞》報導，丹.特漢表示，政府希望引導學生遠離人文領域，進入「就業率高」的理工科。聯邦政府所提議的「高等教育改革計畫」（overhaul of tertiary education）將促使修讀人文學科的學費比以往增加了一倍以上，「與工作相關」的課程費用則大大削減，對文科生而言，非常不公平。

▲澳洲政府為了讓學生就讀理科，進而調整學費。示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

全國高等教育聯盟（NTEU）的國家主席艾利森.巴恩斯（Alison Barnes）表示，這項措施會讓文科生付出更高的成本，進而有很大的機率使學生遠離人文學科。

丹.特漢先前曾在「國家記者俱樂部」（National Press Club）表示，之所以要調整學費，全是為了鼓勵學生學習「未來工作」所需的技能，「我們正在努力鼓勵學生們邁向我們所知道的技能領域，我們知道我們需要更多護理師、我們需要更多的專職醫療人員、我們需要更多工程師、我們需要更多的心理學家」。

丹.特漢表示，「當我獲得文學士的學位時，這幾乎使我失去了找工作的機會」。因此，他認為學生應該開始思考，自己所就讀的學科是否能有等值的就業成果。

▲澳洲國立大學街景。（圖／翻攝自Google Map）

澳洲國立大學（ANU）的高等教育計畫主任安德魯.諾頓（Andrew Norton）表示，就算政府的目標是讓學生就讀「易於就業」的學位，但根本沒人知道新冠肺炎後的市場需求是什麼，而且「我的觀點是，如果想引導學生的行為，讓他們知道工作將在哪，並得到市場支持，那應該讓學生選擇學習自己想要的任何東西」，絕非讓學生在學費上，遭受不公平的對待。該校的副校長也表示，大學本來就不是「培訓就業的工廠」。

澳洲工業集團（Ai Group）的首席執行官因尼斯.威洛克斯（Innes Willox）表示，他很高興能夠開設STEM領域的科目，但並不應該以「增加人文學科的費用當成代價」。