振興三倍券發票怎麼領？財部解惑　等同「現金」花多少領多少

▲「振興三倍券」等同現金，花費時領發票，花多少店家就要打印多少錢的發票。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券官網已經上線，並且也將在7月1日開始預購，民眾知道多領的2000元可以不用繳納綜合所得稅，但是該怎麼領發票，財政部解惑，振興三倍券比較像是「現金」禮券，所以民眾到郵局購買時都不會領到發票，但是拿券花費時，花多少店家就要給你打印多少錢的發票。

財政部表示，民眾如果花1000元，所獲得的3000元振興三倍券，多出來了2000元屬於政府贈與，原本就免納所得課稅，所以民眾也不用擔心振興三倍券會被課稅。

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但是，如果是店家收取三倍券，就屬於營業收入，依法就要課徵營業稅。

不過，如果民眾購買三倍券，又該怎麼領發票呢？財政部表示，其實三倍券對民眾來說比較像是「禮券」，只是禮券分為商品禮券與現金禮券。

不同的禮券型態領取發票的方式就有不同，如果是商品禮券，就會是在購買禮券的時候，營業人就打發票給民眾，所以如果民眾拿禮券去消費時，就拿不到發票了。

但是，三倍券比較像是「現金禮券」，等同於「現金」，也就是如果民眾不論去郵局、超商購買實體券，就不會拿到發票，等到消費的時候，消費的店家就會打發票給民眾。

所以民眾花1000元取得3000元三倍券，就是拿到3000元的現金去消費，花多少領多少，而綁定支付工具，如信用卡、行動支付等，就是刷卡時就會有消費發票。因此提醒民眾，記得消費的時候不要忘記跟店家拿發票、兌獎。