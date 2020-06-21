印度三寶開心交車「下秒撞門大側翻」　經銷商員工看傻眼　

實習記者陳妙津／綜合報導

印度一名駕駛近日買下一台新車，沒想到成交儀式當天便因為太緊張，不到5分鐘就直接在車亍內撞到翻車，嚇壞一旁鼓掌慶祝的經銷商員工們。整起意外被監視器完整錄下，幸好車速不快，無人傷亡，只是車主恐怕永遠都不願再回憶起第一次買車的經驗了。

據gaadiwaadi報導，自5月汽車行業重新開業以來，許多經銷商恢復運營，新車交付也啟動，但在印度南部某間經銷商卻出現讓人傻眼的意外。

▲印度三寶還沒出經銷商大門就自撞到翻車。（圖／翻攝自YouTube／Yesh Vlogs）



從影片中可見，一名車主剛買下一輛Volkswagen polo新車，正當經銷商員工在旁鼓掌，並目送他駕車離去時，卻看出這輛polo起步車速過快，右轉角度過大，擦撞停在旁邊的汽車，或許駕駛過度緊張，又將方向盤用力向左打，加上不慎加速，車子竟直接撞上車行大門，交車不到5分鐘便整個大側翻，讓一旁員工也傻眼，連忙上前查看。

整起意外清楚表明，讓沒有經驗的駕駛首次駕車很可能出狀況，尤其是剛買到新車的興奮與緊張加成，更可能導致意外發生，雖然畫面很驚險，所幸車速不快，無人傷亡，只是駕駛還沒來得及享受上路的喜悅，便要先面對車子的維修費及經銷商損失賠償。

印度車媒《Motoroids》提到，在印度，能在經銷商買到新車相當不容易，可說是種特權，但是因為印度考照制度有漏洞，部分有能力買車的民眾能輕易得到駕照，甚至直接購車，因此建議所有第一次買車的新駕駛應由另名具豐富經驗的駕駛陪同，將車安全開回家。