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iPhone再不是搖錢樹　蘋果另有地方讓消費者掏錢

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▲▼Apple Store,蘋果Apple。（圖／路透社）

▲蘋果不只靠iPhone賺錢，還有其他的服務讓消費者花錢。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

根據《華爾街日報》報導，過去十年的大部分時間裡，蘋果一直是以iPhone為故事，但是蘋果也學到如何使10億的iPhone所有者為非iPhone地方、服務花錢。

華爾街日報指出，當然蘋果還是會找新的買者，就像蘋果執行長庫克（Tim Cook）暗示，蘋果最終還是需要iPhone外新的金雞母。

請繼續往下閱讀...

蘋果分析師Neil Cybart分析，自2016年頂峰以來，購買第一部新iPhone的人數不斷下降，從1.29億台到了2019年只剩下4800萬，並且這個數字還持續下降，然而蘋果的季度收入還是持續上揚。蘋果營收數據持續上揚，可以兩項數據解釋，一，蘋果在服務上的營收持續上升，至3月底蘋果的服務營收達到133億美元，占總收入23%；二，此外在iCloud、Apple Music、和電視訂閱、應用軟體銷售佣金金等。

不過值得注意的是，蘋果近期已積較少依賴iPhone的營收，但iPhone仍是核心產品，若iPhone失去市占率，蘋果的獲利引擎可能熄火或者逆轉。而蘋果改變策略，也有另一項風險，就是其他的反對者，例如歐盟或者是Spotify，歐盟即宣布對蘋果的App Store即Apple Pay進行反托辣斯調查等，都讓蘋果面臨巨大壓力。

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