「振興三倍券」官網上線　公股銀台灣Pay、信用卡總回饋超過1.25億一次看

▲財政部與公股銀行推「台灣Pay+振興三倍券」總回饋金額達1.25億元（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券官網已經正式上線，預計7月1日起就可以開始預購，財政部與八大公股銀行砸1.25億元推廣行動支付與振興三倍券，只要利用台灣Pay中的公股銀的金融卡、信用卡綁定三倍券，就可以拿到四大好禮，希望讓三倍券發揮加乘效果，擴大振興經濟及普及行動支付成效。

這四大好禮包含一，「三倍券」加碼禮，使用台灣pay綁定八大公股銀的金融卡或信用卡消費，每人可獲得300元的回饋金；二，新戶首刷禮，首次使用台灣Pay的民眾，可以享受100元的回饋金。

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三，合作店家優惠活動，包含連鎖店、合作店家如果民眾使用台灣Pay掃碼結帳，可以享受特定店家打八折或者買一送一的回饋；四，三倍券的抽獎活動，獎項最高包含汽車、電動機車、折疊腳踏車、iPhone、dyson吸塵器、5萬元禮券等。

▲八大公股銀利用台灣Pay綁定振興三倍券四大好禮。（圖／財政部提供）

台銀、土銀台灣Pay回饋最大方 最高可回饋700元

各公股銀行也針對台灣Pay、實體信用卡綁定以及使用信用卡購買消費券都有好禮回饋。

以國營銀行來說，台銀針對三倍券推出五大好禮，包含利用台灣Pay綁定台銀信用卡，最高回饋金達700元；台銀另外提供十倍奉還抽獎金，包含1萬元及1000元；使用台灣Pay還有機會抽百萬名車；到特定店家最高回饋20%以及如果用台銀實體信用卡綁三倍券消費，可獲得200元的回饋金。

土銀則是綁定台灣Pay六大好禮，包含回饋金300元、新戶首刷禮100元、店家回饋活動最高享受20%、抽汽車大獎外；土銀行加碼贈兩項好禮，包含早鳥禮加贈300元、抽百萬獎金等。

華南銀也公布台灣Pay四重好禮，包含回饋300元、新戶回饋100元，連鎖商店與合作店家最高打八折以及抽百萬名車。

兆豐銀也分綁定台灣Pay和實體信用卡回饋，台灣Pay的部分與其他銀行相同包含滿額刷卡回饋、新戶首刷禮以及抽汽車；實體卡片則有送環保杯袋、特約旅行社與聯名卡回饋以及使用e秒刷還可以送行李箱。台企銀則是以台灣pay為主，包含回饋金、首刷禮、店家優惠以及抽獎等一樣不少。

▲公股銀台灣Pay與信用卡綁振興三倍券回饋一覽表。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

財政部強調，「台灣Pay」綁定八家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券為對象，回饋總額度達1.25億元，希望藉由落實「好領、好用、好刺激」，達成刺激消費及振興經濟的政策目標。