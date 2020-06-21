華府示威者推倒、燒毀將軍像...員警冷眼旁觀　川普怒斥：國家恥辱！

▲ 華盛頓示威民眾放火焚燒派克將軍雕像 。（圖／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死造成全國暴動，華盛頓特區民眾19日晚間在示威活動中，將南北戰爭時期「南方邦聯」（Confederate）將軍派克（Albert Pike）的雕像用鐵鍊拉倒，再放火焚燒，高呼「沒有正義，就沒有和平」。對此，總統川普忍不住發文痛批「這項舉動簡直是國家的恥辱！」

根據CBS News報導，數十名示威民眾聚集在華盛頓特區，將3.4公尺高的派克將軍雕像團團包圍，綁上鐵鍊，一邊高呼「沒有正義，就沒有和平！」、「我們不要種族主義警察」，一邊將它拉倒並放火焚燒。隨著雕像燃起熊熊火焰，抗議者的情緒也升到最高點。

▲ 示威民眾將派克將軍雕像拉倒。（圖／路透）



從目擊者拍下的畫面可以看到，現場有不少員警駐守，不過他們並未阻止示威民眾焚燒雕像，反而全程旁觀。這讓川普忍不住馬上在推特發文怒斥，「 華盛頓警察根本沒有盡他們的職責，他們就這樣看著一座雕像被推倒和焚燒。這些人應該立刻被逮捕，這是對我們國家的恥辱！」並在文末標注了華盛頓特區市長包瑟（Muriel Bowser）。

據了解，派克將軍在南北戰爭期間支持奴隸制度，是南方邦聯相當有影響力的人物，也備受爭議，他的雕像於1901年設立在司法廣場（Judiciary Square）後，華盛頓地方管理理事會曾數次要求國會拆除。華盛頓國會代表諾頓（Eleanor Holmes Norton）對此提到，「我們通常不建議大家用這種方式拆除雕像。但是，如果說華盛頓某些人的雕像應該被拆除，我會說就是派克將軍的雕像，沒人會為了派克發聲。」

▼ 川普發文痛批破壞雕像的舉動「簡直是國家恥辱！」。（圖／翻攝川普推特）





