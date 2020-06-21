聯合國譴責美種族主義　蓬佩奧批「偽善秀下限」…反點名中國、伊朗、古巴

▲蓬佩奧說，聯合國人權理事會若是認真捍衛人權，比如古巴、中國和伊朗等地都出現全面性種族不平等問題。（圖／路透）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天說，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）表決譴責美國種族主義，無異是偽善。

蓬佩奧說，理事會應關注古巴和中國等會員國的「全面性種族不平等」問題。

蓬佩奧發表聲明說：「聯合國人權理事會昨天決定對專注於美國警政與種族問題的決議案進行表決，這是在秀下限。」

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死在美國引發示威，促使理事會19日在辯論結束後舉行表決，但明確提到美國種族主義與警察暴行的字眼則被刪除。

▼佛洛伊德（George Floyd）之死掀起全美示威。（圖／路透）

蓬佩奧今天的聲明標題為「關於聯合國人權理事會的偽善」。他說：「在佛洛伊德死後，美國掀起有關種族議題的討論，展現了我國民主政治的成熟有力。」

他說：「理事會若是認真捍衛人權，那麼理所當然必須關注的問題很多，比如古巴、中國和伊朗等地都出現了『全面性種族不平等』問題。」

蓬佩奧表示：「如果理事會誠實，它就會承認美國民主的力量，並敦促全球獨裁政權以美國式民主為榜樣，並用美國人檢視自己的那套問責與透明的高標準，來要求自己的國家。」