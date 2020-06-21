《紐約時報》分析美國「對中政策最大障礙」：總統川普

▲《紐約時報》認為，美國政府對中政策的最大障礙就是總統川普本人。圖為川普2019年在G20會上與中國國家主席習近見面。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》以「對中政策的最大障礙：總統川普」為題報導指出，白宮內部在對中政策上存在普遍分歧，就算官員試圖強硬施壓，種種努力卻都被總統川普本人削弱。前國安顧問波頓（John Bolton）也在新書中表示，川普的重大決定都是為了連任，完全不是出自國家利益或外交政策考量。

《紐約時報》指出，川普政府的鷹派官員將中國視為國安威脅，鴿派官員卻將中國視為商機，雙方因派系鬥爭與不可協調的政策目標而產生分歧。雖然資深幕僚先前在國安策略文件中擬定「大國競爭」的外交政策框架，實際上卻沒有全面一致的對中政策。

報導中也寫道，儘管國安官員與一些貿易顧問試圖對中國強硬施壓，以應對他們眼中最大的外交挑戰，但是總統卻在破壞這些努力。川普被視為一位「很愛交易」的總統，與中國大方討論貿易協議，卻忽略人權等許多重要議題。

▲美國前國安顧問波頓（右）在新書中透露川普向中方釋出善意的種種舉動。（圖／達志影像／美聯社）



波頓在新書《事發之室─白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir）中透露，川普不僅打破規範，也增加美國國安風險，例如結束針對中國科技公司的制裁，終止司法部對於華為主管的訴訟，甚至「懇求習近平」確保中國購買美國農產品，種種行為都是為了維護兩國1月簽署的貿易戰協議，尋求連任。

雖然川普近期積極展現對中強硬態度，也抨擊競選對手拜登（Joe Biden）面對北京太過軟弱，波頓的說法卻讓他與共和黨陣營站不住腳。川普18日譴責，波頓的新書是「謊言與捏造故事的綜合體，全都是為了給我難看」。

批評人士先前指出，美國鷹派官員對於中國採取的行動已經有點過頭了，例如貿易戰導致國內主要企業支付550億美元關稅、加重農民負擔，白宮與中國媒體針鋒相對，也造成美國駐華記者被驅逐出境。

波頓認為，川普與習達成協議，可被視為上述舉措的修正，但他的作法都是出自於政治前途的考量，而非美國利益或者外交政策，「川普不只在貿易問題上，在整個國安領域中，都把個人與國家混在一起。我在白宮任職期間，很難確認川普做出的任何重大決定不是被連任計畫所推動的。」

▲美國11月即將面臨總統大選，對於北京的態度成為共和、民主兩黨激烈爭論的話題。（圖／路透社）



加州大學聖地牙哥分校「21世紀中國研究中心」主任謝淑麗（Susan Shirk）表示，波頓的說法可以「解釋為什麼政府在對中施壓的行動上成效不彰，實際上就是被川普總統自己削弱了」，共和黨人難以反駁。她也認為，中國領導階層將操控其他國家領袖的方式應用在川普身上，而川普也為了獲得個人政治與商業利益，討好習近平。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）認為，前幾屆政府在對中強硬議題也存在內部分歧，「這不是一個冷戰2.0的關係，而是有著更多的合作性。」戰略與國際研究中心（CSIS）學者布朗切特（Jude Blanchette）說，「川普政府將會替北京帶來又一個4年的緊張與混亂壓力，而拜登團隊可以與關鍵盟友集結，限制中國更有破壞力的行動。」

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