女護理師「拿下面罩透氣」慘被扣薪　網友聲援驚見便服照…根本真人版巨乳娜美！

▲女護理師遭扣薪，網友聲援驚見生活照辣爆。（圖／翻攝自yakutia.kp.ru下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯新冠肺炎疫情嚴重，累計至21日午間確診人數達到57萬餘人、死亡病例8002人，嚴峻考驗著該國的醫療體制，不少醫護人員也在社群網站上直呼「資源不足、人手不足」的情況。日前聖彼得堡一間醫院的護理師，甚至因為在普丁內閣官員訪查時，在休息時間將面罩拿下，更遭到扣半薪的懲罰，讓許多醫護人員直呼「根本沒有受到人道對待」。

根據英國《太陽報》報導，20歲的女護理師安娜史塔西亞（Anastasia Myravyova）任職於聖彼得堡一間醫院，在新冠疫情爆發之後幾乎沒有休息，每天都需要穿戴著密不通風的防護衣、面罩等。日前普丁的內閣官員、聖彼得堡市長Alexander Beglov到該間醫院視察時，遭到醫師發現安娜史塔西亞將面罩卸下，於是將她懲處。

▲安哪史塔西亞身材超火辣。

安娜史塔西亞憤怒的表示，得知道自己遭到懲處時感到相當憤怒，因為一整天的穿戴讓人幾乎吸不到氧氣，只是在休息的時間短暫拿下來「透氣」，醫護人員幾乎就連休息的時間都沒有。

不少網友得知消息後，在網路上集資幫助安娜史塔西亞，她也感動表示，「這讓我們一線人員知道，大家都很努力的在互相幫助」。據悉，俄羅斯政府原先承諾將給照顧新冠肺炎病患的醫護人員獎勵金，卻傳出許多人都沒有領到，一度讓醫護人員揚言罷工。

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