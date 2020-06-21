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印度戰機急升空　軍方證實「交戰規則重大變更」：不惜代價護主權

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▲▼印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／路透）

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中印邊境爆發數十人死傷的血腥衝突。印度空軍證實，戰機空中巡邏任務已啟動，藉此監視中方行動；外傳戰機狀態為「全副武裝」，隨時準備起飛應對進入印度領空的中國戰機。此外，交戰規則現已出現重大變更，守在實際控制線的印度指揮官已不再受限使用武器相關規定，將有權充分運用手邊一切資源來應對「特殊情況」。

綜合印度斯坦時報、太陽報等外媒報導，中印邊境15日爆發的暴力衝突並非今年度頭一遭，早在5月就有過2場暴力衝突。印度軍官表示，歷經一連串事件後，交戰規則（ROE）有重新審視的必要，「對方大批人馬過來，用鐵棍、狼牙棒襲擊我們的士兵，我方軍隊無畏反擊，但交戰規則必須重新審視。」

2名印度高階軍官證實，交戰規則現已做出重大變更，給予守在實際控制線的指揮官全面行動自由，不再受限於武器使用規則，將有權充分運用手邊一切資源來應對「特殊情況」。事實上，總理莫迪19日也說過，邊境軍隊如今已被允許採取必要措施。

此外，印度空軍指揮官巴達烏里亞（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）也說，印度戰機正在進行「空中戰鬥巡邏」，監視中國的一舉一動。

▼圖為印度軍方部署戰機至前線基地，包括蘇30 MKI戰機及阿帕契直升機。

據悉，戰機狀態為「全副武裝」，隨時可以執行緊急起飛的任務，來應對進入印度在青藏高原附近領空的中國戰機。

「面對極具挑戰的情勢，英勇的行動也意味著我們不惜一切代價捍衛印度主權的決心」，巴達烏里亞說，「我們已經做好充分準備及部署，來應對任何突發事件。」

本月15日晚間至16日凌晨，中印在邊境地區拉達克東部加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發血腥暴力衝突，雙方持棍棒、石塊相互攻擊，導致數十人死傷。雙方都宣稱對該地區擁有主權，且在實際控制線（LAC）有駐軍，但也把此次的暴力事件歸咎於對方。

▼ 中印雙方在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）爆發激烈衝突。（圖／路透）

▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

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