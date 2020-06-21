她剁下老媽頭顱　「拋物線丟進鄰居家」4歲姪子全目睹…仍嘴硬法官：我沒錯！

▲女子殺害母親之後斬首。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲雪梨2019年7月發生一起恐怖的家庭命案，一名女子因為和母親起爭執，竟拿刀將母親的頭顱當場剁下，甚至一旁還有4歲的姪子，鄰居聽到爭吵的聲音破門想要幫忙，卻在人行道的另外一方看到死者的頭顱，立刻報警。近日開庭再審理，女子對於自己所作所為仍不認罪。

根據英國《每日郵報》報導，當時25歲的卡蜜雷里（Jessica Camilleri）和母親利塔（Rita Camilleri）起了口角，當時利塔正在帶4歲的孫子，兩人從口角變成肢體衝突，未料卡蜜雷里竟拿刀直接將利塔的頭顱剁下，接著丟到隔壁鄰居家前的行人道上。

附近的鄰居聽到母女倆的爭執聲想要前去幫忙，卻看到利塔的頭顱在地上，趕緊報警處理。警方抵達時，在屋內找到已經被卡蜜雷里肢解的利塔。卡蜜雷里當時向警方聲稱自己有精神疾病，活在世界上相當痛苦，且患有自閉症、焦慮等精神疾病，當時檢方認為需要替她做精神鑑定再開庭。

近日該案件開庭，卡蜜雷里對於自己的罪刑仍不承認，甚至對著法官表示，自己應該要無罪釋放，讓所有人都相當傻眼。法官告知卡蜜雷里與其律師，減刑的狀況，將視卡蜜雷里的認罪狀態與時間決定。

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