伊朗男ATM提款！領錢到一半「地面黑色液體狂噴」...他驚嚇後淡定

▲伊朗一名男子在領錢時，旁邊地面上突然冒出石油。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

伊朗和沙烏地阿拉伯是中東地區石油產量最大的兩個國家，沒想到原來「富到流油」真有其事！伊朗一名男子近日在ATM提款時，身旁地面就突然冒出黑色的石油，他一開始還嚇了一跳，但看清楚之後繼續淡定領錢，彷彿「地底冒油」在該國是一件再正常不過的事情。

綜合外媒報導，這起事件發生在伊朗西南部的馬斯吉德蘇萊曼市（Masjed Soleyman），銀行內部的監視器於上個月5日拍下了一段奇特的畫面，令許多感到震驚。從畫面中可以看到，一名身穿紅色長袖上衣的男子正站在ATM前面領錢，突然之間他旁邊地面噴湧出了黑色石油。

Oil randomly popping out of ground in,Masjed Soleymān,Iran pic.twitter.com/0HIope0XFt — Domenico (@AvatarDomy) June 9, 2020

該名男子剛開始時先是嚇了一跳，但在確定這是黑油後又繼續淡定取錢，似乎對這樣的情況見怪不怪了。隨後一名男子進門後也是驚訝不已，盯著地上黑色石油看了許久。

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