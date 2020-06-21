日抽查網購蔬菜　部分商品「輻射超標4倍」！電商平台成法律漏洞

▲日本部分網拍賣家被爆出販售輻射量超標的蔬菜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／綜合報導

日本福島市非營利組織「福島30年PROJECT（ふくしま３０年プロジェクト）」公布最新調查，有部分個人賣家透過多種網購平台販售輻射值超標的蔬菜，其中最嚴重的樣本輻射量竟超過標準值的4倍。據了解，這些違規賣家賣的蔬菜主要來自東日本9個地區，其中甚至還有來自政府限制出貨地區的蔬菜。

根據《共同社》報導，福島30年PROJECT在4月至6月之間抽查了MERCARI、雅虎拍賣以及樂天市場等電商平台上的22個賣家，針對賣家宣稱是在福島縣以外9個地區種植的蔬菜進行檢測。檢測過程全程採用官方檢測機構也認定的純鍺偵檢器。

福島30年PROJECT發現，在22個商品中，有4個宣稱是山形縣產、1個宣稱是群馬縣產以及1個宣稱是長野縣產的蔬菜檢測結果超標，每公斤輻射檢出結果分別為101~390貝克。福島30年PROJECT也分析，被測出輻射值高達390貝克、超標最嚴重的蔬菜，疑似就是產於目前受到政府出貨限制的群馬縣沼田市。

檢測結果出爐後，該非營利組織馬上就向福島市保健所進行申訴，保健所表示，雖然食用超標蔬果並不會導致立即性的危害，不過販售輻射值超標蔬菜的賣家涉嫌違反《食品衛生法》，因此已經要求部分賣家自行回收商品，並到地方政府進行回報。

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