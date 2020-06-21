每人15萬補助！航空業陷寒冬　日航大手筆逆勢砸50億「鼓舞員工」

▲日本航空宣布將發放15萬補助金給全公司員工。（圖／記者季相儒攝）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎肆虐全球數月，各國航空業首當其衝陷入寒冬，然而日本航空（JAL）卻逆勢而行，決定在7月發放給員工每人15萬日幣（約新台幣4.16萬元）的補助金。據了解，日航有鑑於2020年業績大跌，預計造成年中發放的夏季獎金大幅減少，因此特別撥出50億（約新台幣13.8億元）的預算鼓舞員工，感謝員工共度難關。

根據《產經新聞》報導，日本航空20日表示，經營層希望，在嚴峻的環境中也能和全體員工共同前進，因此即使受到疫情影響，公司獲利大減，夏季獎金可能會減少，但仍然希望能藉此鼓舞員工。日航宣布，7月將針對集團內部約3萬6000人發放補助金。雖然根據職種不同，金額也會有所差異，但每名員工大約可以領到15萬日幣（約新台幣4.16萬元）。

▲2020年第一季虧損近195億日幣。（圖／達志影像／美聯社）



日航也透露，有鑑於疫情爆發後，多數員工改為在家上班，因此這筆補助金也是為了補助員工先前在家上班時，優化家中通訊設備的費用。據悉，這筆費用總金額約為50億日幣（約新台幣13.8億元），也算是在運輸業寒冬中，替員工打了一劑強心針。

日本航空2020年第一季受到新冠肺炎打擊，虧損高達195億（約新台幣54億元），2021年市場是否會回溫則仍是未知數。而受整體業績影響，日航2020年的夏季獎金也將改為1個月底薪，目前已向工會提案，預計和補助金一同發放。

受到疫情影響，各國紛紛封鎖國境，日本政府日前也頒布緊急命令，並呼籲民眾減少出門，相關政策更是直接衝擊到包含航空業在內的大眾運輸交通業。據了解，目前已有許多業者開始調降2020年度的夏季獎金。除了航空業外，JR東日本2020年度的夏季獎金預計是2.4個月（底薪加加班費）加上5000日幣（約新台幣1386元），創下30年新低。而JR東海的夏季獎金則是比前一年還要少0.1個月，只剩2.95個月。

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