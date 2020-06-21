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北韓連日派軍隊進駐DMZ哨所！士兵手持鏟子、鐮刀　岸防炮炮門大開

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▲▼消息人士指稱，軍事緩衝區的哨所，開始捕捉到有北韓軍隊進駐。（圖／路透社）

▲ 非軍事區哨所有北韓士兵進駐。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓16日炸毀位於開城工業區的兩韓共同聯絡辦事處，更揚言進一步動武，朝鮮半島劍拔弩張。南韓軍方觀測到，北韓軍方近來持續於非軍事區（DMZ）內多個區域部署士兵，進行除草、修路等作業，但規模皆小於一排的兵力，可見北韓尚未實行此前預告的軍事行動。

南韓《韓聯社》21日援引政府消息人士說法報導，近來持續捕捉到，北韓派遣小規模兵力進駐DMZ內許久未使用的潛伏哨所，少則1至2人，多則4至5人，目前不曾部署多於一排的士兵。該名人士表示，若北韓部署大於一排的兵力，南韓軍方便會視為「特殊狀況」。

這些北韓士兵多持鏟子、十字鎬及鐮刀等工具，進行除草、修路等作業。範圍不僅限於已拆除的非軍事區監視哨所附近，還包括DMZ內其他多個地點。

南韓軍方人士說明，「監視哨所和潛伏哨所都是軍事設施，難道都蓋好了卻完全不用嗎？從軍事上看來，這些地方有士兵的動向是理所當然的。軍方密切關注這些動作，目前沒有觀測到重建已被破壞的監視哨所的跡象。」

另一方面，北韓位於延坪島附近狗頭海岸地區的岸防炮炮門敞開。南韓軍方對此則持續關注，但該處炮門本就經常開開關關，可能是為了除濕或通風。南韓海軍陸戰隊去年也曾指出，北韓軍方打開岸防炮炮門是因為有必要通風，判斷並未違反《9‧19軍事協議書》。

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