印度可出「6大絕招」反制北京　揪團抗中、抵制中國貨來壯大肌肉

▲印度新德里示威者焚燒中國產品。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中印軍隊15日晚間在邊境線肉搏，分別都造成死傷，加劇緊張情勢。雖然現階段印度在軍事與經濟都還差中國一截，不過《德國之聲》整理，印方可以使用6種方式反制北京。

向華為5G說不

中國科技巨擘華為希望參與各國的5G網路建設計畫。英國倫敦國王學院學者龐特（Harsh Pant）認為，針對華為加入印度建設5G的項目，印方可以將其剔除。

另一方面，匿名政府官員告訴《印度斯坦時報》（Hindustan Times），中印邊界衝突之後，華為想要涉入印度價值數十億美元的5G計畫「變得渺茫」，因為這個項目除了帶來經濟利益，也能牽扯國家安全問題。

抵制中國製商品

根據《印度斯坦時報》，起碼100種中國產品被認定涉及傾銷，印方將實施反制措施。印中緊張也使得國內升起「反中情緒」；全印度商人聯合會（CAIT）全國秘書馬哈將（Ashwani Mahajan）就表示，由7000萬名商人攜手的組織將加強抵制中國產品。

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）向中印對峙而喪生的士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

要求中國查出疫情源頭

此前澳洲與歐盟等國都敦促世界衛生組織（WHO）調查最初如何應對新冠肺炎（COVID-19）疫情，印度於4月加入這個行列。此外，印方代表5月擔任任期3年的世衛執行委員會主席，取代了日本。

對比美國等國的「挺台態度」，印度與中國發生衝突前，在讓台灣以觀察員身分參與世衛大會、改革世衛等議題其實較為安靜。如今，印度可能以此為談判籌碼。

揪團抗中

英國作家、新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授克拉布特里（James Crabtree）接受CNBC採訪表示，澳洲、英國、越南與日本等國都擔憂中國日益擴大的影響力，印度可以深化與這些國家的關係。

《南華早報》指出，隨著中美緊張局勢不斷升溫，印度或許會打算調整與各國的關係。美國總統川普6月表示，擬邀請印度、南韓、澳洲與俄羅斯出席G7峰會。外界認為，美方試圖擴大新的「反中聯盟」。

擴大參與國際

評論網站「現代外交」（modern diplomacy）認為，印度應選出專家參與國際組織，尋求在全球的話語權，這點可向中國學習。

提升軍力

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）15日發布2020核武相關調查報告，結果發現中國擁有320枚核彈頭，印度僅150枚。兩個都是擁核國，但仍有一段差距。「現代外交」指出，印度必須借鏡俄羅斯、以色列政策中的思想，增強國防能力。

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