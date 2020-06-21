　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度可出「6大絕招」反制北京　揪團抗中、抵制中國貨來壯大肌肉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中印,印中／印度新德里示威者焚燒中國產品。（圖／路透）

▲印度新德里示威者焚燒中國產品。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中印軍隊15日晚間在邊境線肉搏，分別都造成死傷，加劇緊張情勢。雖然現階段印度在軍事與經濟都還差中國一截，不過《德國之聲》整理，印方可以使用6種方式反制北京。

向華為5G說不

中國科技巨擘華為希望參與各國的5G網路建設計畫。英國倫敦國王學院學者龐特（Harsh Pant）認為，針對華為加入印度建設5G的項目，印方可以將其剔除。

另一方面，匿名政府官員告訴《印度斯坦時報》（Hindustan Times），中印邊界衝突之後，華為想要涉入印度價值數十億美元的5G計畫「變得渺茫」，因為這個項目除了帶來經濟利益，也能牽扯國家安全問題。

抵制中國製商品

根據《印度斯坦時報》，起碼100種中國產品被認定涉及傾銷，印方將實施反制措施。印中緊張也使得國內升起「反中情緒」；全印度商人聯合會（CAIT）全國秘書馬哈將（Ashwani Mahajan）就表示，由7000萬名商人攜手的組織將加強抵制中國產品。

▲▼印度總理莫迪（Narendra Modi）向中印對峙時間而喪生的士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）向中印對峙而喪生的士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

要求中國查出疫情源頭

此前澳洲與歐盟等國都敦促世界衛生組織（WHO）調查最初如何應對新冠肺炎（COVID-19）疫情，印度於4月加入這個行列。此外，印方代表5月擔任任期3年的世衛執行委員會主席，取代了日本。

對比美國等國的「挺台態度」，印度與中國發生衝突前，在讓台灣以觀察員身分參與世衛大會、改革世衛等議題其實較為安靜。如今，印度可能以此為談判籌碼。

揪團抗中

英國作家、新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授克拉布特里（James Crabtree）接受CNBC採訪表示，澳洲、英國、越南與日本等國都擔憂中國日益擴大的影響力，印度可以深化與這些國家的關係。

《南華早報》指出，隨著中美緊張局勢不斷升溫，印度或許會打算調整與各國的關係。美國總統川普6月表示，擬邀請印度、南韓、澳洲與俄羅斯出席G7峰會。外界認為，美方試圖擴大新的「反中聯盟」。

擴大參與國際

評論網站「現代外交」（modern diplomacy）認為，印度應選出專家參與國際組織，尋求在全球的話語權，這點可向中國學習。

提升軍力

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）15日發布2020核武相關調查報告，結果發現中國擁有320枚核彈頭，印度僅150枚。兩個都是擁核國，但仍有一段差距。「現代外交」指出，印度必須借鏡俄羅斯、以色列政策中的思想，增強國防能力。

►中印邊境「一頂帳篷」引爆衝突！肉搏6hrs多人傷亡　印軍人士曝下一步

►防疫期間就忘了美嗎

 
ET快訊
許慧欣淡出歌壇7年「神凍齡美照」曝！妹妹許嘉凌曬照同框姐姐揭
逼孫女吃廚餘、忘遛狗打斷腿！女高生不堪長期受虐弒親...日萬
撞擊影片曝！小港男清晨送鴨肉　遭酒駕司機撞飛白煙炸開「斷腿慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普把新冠肺炎取名「功夫流感」！　造勢大會狂嗆：病毒就來自中國

日抽查網購蔬菜　部分商品「輻射超標4倍」！電商平台成法律漏洞

電視台直播「新冠肺炎病患死前30分」　掙扎急救→死亡全入鏡…慘遭砲轟！

北韓連日派兵進駐DMZ哨所！岸防炮炮門大開　南韓軍方密切關注　

英隨機砍人案　嫌犯大吼不明話語…下秒「瞄準路人脖子狂刺」已釀3死！

剛解封又爆群聚感染！　德知名肉品加工廠確診數破千人

印度可出「6大絕招」反制北京　揪團抗中、抵制中國貨來壯大肌肉

「石頭放鐵軌」害JR出軌　日10歲男童：我在做實驗，放好幾次了

印度戰機急升空　軍方證實「交戰規則重大變更」：不惜代價護主權

中國「領土衝突動作頻頻」日本搶表態　CNN預測：釣魚臺恐淪下一個亞洲戰場！

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

川普把新冠肺炎取名「功夫流感」！　造勢大會狂嗆：病毒就來自中國

日抽查網購蔬菜　部分商品「輻射超標4倍」！電商平台成法律漏洞

電視台直播「新冠肺炎病患死前30分」　掙扎急救→死亡全入鏡…慘遭砲轟！

北韓連日派兵進駐DMZ哨所！岸防炮炮門大開　南韓軍方密切關注　

英隨機砍人案　嫌犯大吼不明話語…下秒「瞄準路人脖子狂刺」已釀3死！

剛解封又爆群聚感染！　德知名肉品加工廠確診數破千人

印度可出「6大絕招」反制北京　揪團抗中、抵制中國貨來壯大肌肉

「石頭放鐵軌」害JR出軌　日10歲男童：我在做實驗，放好幾次了

印度戰機急升空　軍方證實「交戰規則重大變更」：不惜代價護主權

中國「領土衝突動作頻頻」日本搶表態　CNN預測：釣魚臺恐淪下一個亞洲戰場！

端午連假等不及三倍券！威秀影城祭出「免費看電影」　只要說出通關密語

排餐加飯加麵免費！台南超高CP值牛排　飲料、濃湯免費爽喝

監委提名風波　李彥秀批噁心：民進黨既要鬥爭又假清高

「大尾啊？」車禍擦撞釀4人互毆　警持甩棍強勢制伏屁孩超療癒

移民署端午節多元活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

租豪宅偷歡女經理…副總裁爆：早與妻不合！正宮見「婆婆幫顧私生女」氣炸

日職／陽岱鋼連兩戰先發　對決前韓職17勝強投

兒苦毒老母親騙財產！生活費用信用卡「分期付款」威脅：妳也負債了

吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

「在嘉義看的角度最好」陳時中20日嘉義賞艷陽　幫忙宣傳日環食

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

兄弟帶4孩失聯　全部吊死空公寓

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口

2姐妹「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上

星二代曬渾圓兩球　辣昏網友

全球近46萬人病逝　確診超過868萬例

戀鞋癖殺人魔「割乳當紙鎮」瘋狂姦屍

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

爆川普「眼中的台北」！法官判波頓《白宮回憶錄》可出書

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

快訊／地上全血！英隨機砍人案至少3死2命危　1男被逮

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

更多熱門

相關新聞

戰機急升空！印空軍：不惜代價護主權

戰機急升空！印空軍：不惜代價護主權

中印邊境爆發數十人死傷的血腥衝突。印度空軍證實，戰機空中巡邏任務已啟動，藉此監視中方行動；外傳戰機狀態為「全副武裝」，隨時準備起飛應對進入印度領空的中國戰機。此外，交戰規則現已出現重大變更，守在實際控制線的印度指揮官已不再受限使用武器相關規定，將有權充分運用手邊一切資源來應對「特殊情況」。

CNN預測：釣魚臺恐淪下一個亞洲戰場！

CNN預測：釣魚臺恐淪下一個亞洲戰場！

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

兄弟帶4孩失聯　全部吊死空公寓

兄弟帶4孩失聯　全部吊死空公寓

中國加入全球《武器貿易條約》

中國加入全球《武器貿易條約》

關鍵字：

印度中國中印軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

上帝金戒指夏至降臨　10縣市日環食時程表

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面