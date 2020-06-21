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聽政府慘賠千萬！桃園市府認「失慮不周」擺烏龍　業者轉找陳時中討公道

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樂嘉康復申請設置長達2年，千萬投資泡湯，要求衛福部長陳時中主持公道。

圖文／鏡週刊

桃園的精神復建業者樂嘉康復之家，依據桃園市府指示，先裝潢再申請設立許可，但桃園市府在審查2年後卻不准設立，業者慘賠千萬，認為桃園市政府衛生局未依法行政，違法侵害人民權利，已向衛福部提出訴願，要求陳時中部長主持公道。

桃園市政府衛生局則回應，尊重業者的救濟行為，若業者向市府要求國家賠償，市府相關單位也會依法處理，本刊調查，桃園市政府內部曾對此案進行檢討，認為此案市府對此案的確有「失慮不週」的情形，對業者不公平也是事實，因為在過去與現在，也都沒有先要求業者裝潢完工再申請許可的情況，至於樂嘉康復之家為什麼會出這種大烏龍，也令人無法理解。

《精神衛生法》針對經過住院治療後的精神障礙者，在病情穩定可以出院時，卻又無法馬上適應社會或家庭生活等情況下，規定可經由精神復健機構的照護，培養獨立照顧自己的能力，協助他們逐漸適應社會及家庭生活，進而重返社會。

業者購入的家具設備，至今仍閒置。

這類機構對於入進的者稱之為「住民」，機構除提供食宿，也會由社工等專業人員，透過團體生活、課程輔導交流等方式進行復健，不少是設立在住商混合大樓內，本案的樂嘉康復之家，位於桃園火車站前鬧區，同棟大樓有寶雅賣場、運動用品店、網咖、商旅，一樓也有許多小吃店，對街即是百貨公司。

知情人士指出，精神復健機構設置於住商混合大樓內，對精神復健的效果應不會有負面影響，但能否順利設置，鄰居是關鍵，儘管《身心障礙者權益保護法》明訂，相關身心障礙福利機構，在社區裡提供身心障礙者居住及安排服務，如果遭居民反對者，政府應協助排除障礙，但實務上，一旦有住戶反對，精神復健機構的設置，就困難重重。

依據衛福部的統計，我國的慢性精神病患的人數逐年攀升，今年已突破13萬人，全國的住宿型精神康復之家共154家，其中台北市44家、新北市23家、桃園市19家，知情人士認為，精神復建機構的設置，是要協助精神障礙者在離開醫院治療後，能早日回歸及重新適應社會生活，較不宜設置在深山人煙罕至之處，如何避免遭鄰居歧視甚至排擠，仍有待政府與社會共同努力。


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