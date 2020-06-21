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爆川普「眼中的台北」！法官判波頓《白宮回憶錄》可出書　美總統回嗆了

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▲▼2018年4月9日，波頓任白宮國安顧問首日，與川普握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲波頓（右）曾經為川普效命17個月，如今兩人反目成仇。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

白宮前國家安全顧問波頓在即將出版的新書裡大爆總統川普的料，白宮尋求法院禁止出書。法官今天開庭審理，雖申斥波頓未在政府認定確無機密前就貿然出書，但未阻止新書出版。

名為「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）的新書，細數波頓（John Bolton）任職美國國安顧問17個月的點滴，並指控川普腐敗和無能。

波頓新書披露，川普為了連任，去年曾當面要求中國國家主席習近平幫忙，希望多買美國農產，還恭維對方是「中國歷史上最偉大領袖」，還說新疆維吾爾再教育營蓋得好，應繼續蓋下去。對於香港示威，川普也不願介入，台北在他眼中分量也遠不及北京。

華府聯邦地區法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）在裁決中表示：「雖然波頓的單方面行為引發嚴重國家安全疑慮，但政府未證明祭出禁制令是適當救濟之道。」

▼波頓新書大爆川普秘辛。（圖／路透）

▲▼美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）談及北韓核武威脅。（圖／路透）

川普政府尋求法院以臨時禁止令和禁制令阻止波頓出版新書，聲稱書中內含機密資訊且危及國家安全。

這本書預定23日上架，但媒體機構早已取得新書。

藍柏斯的裁決寫道：「被告波頓拿國家安全來投機賭注，他已讓國家陷於受危害，自己也面臨民事（且可能是刑事）責任。」

但藍柏斯也表示，祭出禁制令為時已晚，無法遏止傷害。藍柏斯說：「成千上萬本新書已運送至全球各地（很多是在新聞編輯室），損害已造成。」

川普於法官做出裁決後不久發推文，再度指控波頓違法洩露機密資訊，川普說：「他必定會為此付出非常巨大代價，與在他之前的其他人一樣。」

儘管未能阻止新書出版，但川普的推文聲稱「贏得重大法庭勝利」。

波頓的律師古柏（Charles Cooper）表示，樂見法官這項裁決，但不同意法官認定波頓未充分遵守審查義務。

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