高息「金融股」民眾狂存！　財經作家：你沒發現大戶都在撤？

圖文／鏡週刊

銀行定存利率直直落，儲蓄險價格又調漲，金融存股已成為小資族、上班族理財主菜，憑靠著股價波動較緩、配息穩定優勢，散戶們埋頭苦幹默默存，不但有錢就買，還將領到的股息再投入，對金融股沒有二心，相當死忠。但這樣做，對嗎？

其實小散戶單戀金融一枝花的舉動背後，可能潛藏很大變數。財經作家張弘昌就從籌碼角度，提醒金融存股族，當你將辛苦錢一筆筆投入鍾愛的金融股時，真正的金融大戶可能正在出逃。

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以人氣最高、最受存股族愛戴的兆豐金為例，「2019年8月，兆豐金總股東人數開始明顯走升，當時股東人數為25萬人，如今成長到31.6萬人，增加約6萬人，但持股400張和1,000張以上的大股東人數，卻一路減少，很明顯的，籌碼在轉移。」張弘昌一針見血指出。

進一步看，兆豐金持股100張以下的股東在過去1年增加了6.6萬人，其中持股在1至5張的小散戶，更占了5萬多人。值得注意的是，這種「大股東出，小散戶進」的情況，不只發生在兆豐金，包括玉山金、元大金、華南金、中信金、合庫金等市場熱門存股標的，也都有類似現象、籌碼明顯從大戶手中流向散戶。

「科斯托蘭尼在《一個投機者的告白》提到，股票集中在少數固執的大戶或法人手中，或在猶豫的散戶，未來股價走勢將有不同結果。一般來說，樂觀時高點買進、悲觀時低點殺出，往往都是散戶所為。」張弘昌引用德國證券教父的投資智慧，提醒金融存股族別忽視了「籌碼轉移」這件事。



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