兄弟帶4孩出門詭異失聯！隔1天「全部吊死」陳屍空公寓　警破門見超驚悚場景

▲兄弟帶4孩出門詭異失聯，隔1天全部吊死在空公寓。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

印度古加拉特邦（Gujarat）阿默達巴德（Ahmedabad）19日發生一起6死慘案。一對42歲、40歲兄弟帶了各自年幼的孩子（共4人）出門郊遊後失蹤，他們的妻子發現眾人一直沒有返家決定報警。警方追查後發現，6人慘死在一間空公寓內，所有人都被吊掛在天花板上，詳細案情仍待進一步釐清。

根據《印度斯坦時報》報導，兄弟分別是42歲阿姆裡什（Amrish Patel）與40歲高朗（Gaurang Patel），2人結婚成家後均居住在阿默達巴德，他們17日上午分別告訴妻子要出門郊遊，接著就帶了4名年齡在7歲至12歲的孩子一起出門，結果就此失去聯絡。

2人的妻子眼見6人18日晚上都沒有返家相當焦急，但又不清楚6人究竟是去哪裡郊遊，商量後決定到兄弟2人在市區的一間公寓住宅找找看，結果住宅的大門不論鑰匙怎麼轉、怎麼用力推都打不開，檢查後發現應該是從內部緊緊卡死，最後只能報警求助。

印度警方獲報趕到現場後，使用工具破門進入住宅，馬上在客廳發現阿姆裡什、高朗2人的屍體，接著在廚房內發現2名女孩遺體（分別為9歲、7歲），最後於臥室發現2名男孩遺體（均為12歲）。警方形容現場的場景相當詭異且驚悚，因為所有人都被吊在天花板上。

警方表示，由於現場有發現果汁與玻璃杯，初步懷疑是兄弟2人給孩子餵食鎮靜劑或安眠劑，狠心殺害後再把孩子吊掛在臥室與廚房，最後2人在一起到客廳上吊輕生，6人的遺體目前待進一步驗屍，詳細案情仍待調查。

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