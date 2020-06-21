20歲男大生玩期權「以為慘賠2千萬」！留一封遺書身亡　結局很悲傷

▲美國20歲投資新手玩期權，誤以為慘賠超過2000萬，進而走上絕路。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

美股近期反彈，吸引不少散戶投資搶進。美國一名20歲男大生利用Robinhood線上交易平台開設期權交易帳戶，疑因不熟悉操作介面，誤以為自己慘賠超過73萬美元（約新台幣2160萬元），最後走上絕路。Robinhood表示，將改善用戶介面，並提高複雜交易的資格門檻，未來不排除為客戶提供教育課程。

根據CNBC報導，男大生Alex Kearns為了節省手續費，選擇用網路券商Robinhood（羅賓漢）交易選擇權，結果一看到自己帳戶結餘出現負73萬美元，擔心自己無力承擔，可能牽連家人，竟選擇輕生，並在電腦中留下一封遺書。

Kearns在遺書中控訴，他明明選擇了虧損有限的期權交易，卻虧損這麼多錢，他想質問Robinhood：「為什麼一個 20 歲、沒有收入的人，能獲得 100 萬美元的交易槓桿？我原本沒想冒這麼大的風險，以為最多只是失去本金。」

案發後，身為分析師的表姊夫Bill Brewster發現，Kearns其實沒有這麼巨大的虧損，帳戶負值只是暫時餘額，反映期權尚未結算的部分，以及這些期權相關的股票價值，並不等於實際負債金額。

Brewster認為，這明顯是介面設計出了問題，讓Kearns誤以為自己背上大筆債務，更何況Robinhood向新手推銷產品，卻沒有採取相應保障措施。

▲Robinhood。（圖／翻攝自官網）

Robinhood周四（18日）證實，死者Kearns確實他們平台的用戶，也對此事感到遺憾，目前已針對選擇權交易產品進行審查，未來將改善交易介面，提高複雜交易的資格門檻，同時考慮聘僱一名專業的期權老師，為新手客戶提供相關課程。

美國金融業監管局（FINRA）要求，交易平台應該審核每個欲交易期權的用戶，Robinhood也不例外。為此，Robinhood考慮要求用戶填寫一份問卷，以證明自己有足夠的投資經驗，並承擔相關風險。

Robinhood 成立於2013年4月，致力於將股票交易大眾化，現今擁有超過1000萬名用戶，其名取自英國民間傳說俠盜「羅賓漢」，主打免手續費交易，吸引廣大客戶使用。

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