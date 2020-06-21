　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

百億富豪七殺命！公司下櫃欠1200億　他7年還完債還養出「小台積電」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

花7年時間，力晶創辦人黃崇仁不只還完銀行1,200億元債務，明年還準備讓子公司力積電上市，重返榮耀。

圖文／鏡週刊

花7年時間，讓「力晶」從身負1,200億元債務下櫃到年賺百億，力晶集團創辦人兼力積電董事長黃崇仁，不但率領力晶成功轉型晶圓代工，還連續6年大賺，今年6月力晶將辦理減資分割有「小台積電」之稱的「力積電」，並在9月申請興櫃，力拚明年上市。

「人啊！要堅持到底，不能對自己的信心有所懷疑，否則就活不下去。」一身筆挺西裝，坐在力晶集團總部大會客室的沙發上，接受本刊專訪的黃崇仁，回顧自己一生的事業起伏時說。

請繼續往下閱讀...

下週三（24日），力晶股東會將通過減資轉換子公司力積電股票作業，黃崇仁努力培育近7年，由力晶百分之百持股的力積電，日前暫停公開發行，決定在力晶減資轉換股票作業完成後，9月向證交所申請興櫃，力拚明年在台股上市。也就是說，仍擁有力晶股票的10多萬股東，可透過這次力晶減資的機會換為力積電股票，等明年力積電上市後，就能在台股交易，正式脫離「股票變壁紙」的命運。

「（新冠肺炎）疫情這麼嚴重，我們今年還賺錢算不錯。前陣子，力積電剛開完股東會，決定9月把力晶股票減資分割（力積電股票）給所有股東，他們拿著力積電股票，9、10月力積電就會申請上興櫃，明年力積電要上市，這個確定的目標不會改變。」黃崇仁重申上市之路的決心。

2012年12月11日，位居台灣記憶體龍頭的力晶，受到DRAM（隨機動態記憶體）報價崩盤，連續兩年大虧900多億元，導致公司淨值轉負，在28萬小股東咒罵聲、聯貸銀行追繳聲中，力晶狼狽下櫃。下櫃這一天，力晶的股價只剩0.29元。

在眾人一片不看好聲中，黃崇仁花5年時間，不但還完銀行欠款，更率領力晶集團徹底轉型，從負債千億元到連續6年大賺，2018年更賺超過百億元，雖然去年受到中美貿易戰衝擊，讓力晶獲利出現頓挫，但黃崇仁直言：「今年絕對賺錢。」

尤其是旗下即將分割上市的晶圓代工子公司力積電，手中訂單更是旺到不行，毛利率高達4成多，還被外界稱為「小台積電」。「今年碰到疫情，我們還是產能滿載，我現在天天在協調，產能到底要給哪一個客戶。」就連亦師亦友的半導體教父─台積電創辦人張忠謀都對他說：「Frank（黃崇仁）你把力晶轉代工，生意蒸蒸日上，我替你開心。」黃崇仁越講越開心。

問起他這段逆轉之路如何達成？「我做了非常大的轉型，可說沒人做過，從自我製造、銷售、行銷的記憶體廠，轉型變代工公司，不只代工記憶體，邏輯晶片我也做。」黃崇仁回憶。

「剛轉型抵抗力很大，我告訴大家這是唯一生路，所幸員工信任我，現在轉做代工，不管DRAM價格如何變化，做代工受到影響很小，過去7年，除了去年，每年都賺上百億，這條路我走對了。」


更多鏡週刊報導
【百億富豪七殺命2】每天睜開眼要還銀行1億　黃崇仁：我從來沒失眠過
【百億富豪七殺命3】50億救命錢差點沒了　他用一句話感動科技業大俠相救
【百億富豪七殺命4】賈伯斯害他差點破產　10多年後變救命大恩人

►夏日玩農場

ET快訊
快訊／「過去冤枉被掀開⋯」 前新北市副市長陳伸賢退出監委提名
快訊／京華城活埋工人找到了！受困小山貓內「身上覆蓋泥沙」
「黑豹」男星暴瘦現身...2月後驚傳「坐輪椅送急診」！　病況
快訊／3女闖花蓮黃金峽谷溯溪！慘遭「落石砸中」1死2傷　未申
快訊／小琉球潛水失聯6天亡！彰化男遺體漂到綠島　家屬崩潰：回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高息「金融股」民眾狂存！　財經作家：你沒發現大戶都在撤？

德州撲克教的！35歲台大博士買「防疫股」狂賺800萬　直接買一間新房

百億富豪七殺命！公司下櫃欠1200億　他7年還完債還養出「小台積電」

「AI+5G專家」分享暨技術交流展　打造南台灣醫療物聯網新趨勢

改選後董事會爭議　彰銀工會發聲：台新金意圖癱瘓

5G、遠距商機需求強勁　資通訊產品五月外銷訂單創單月新高

協助台商搶攻新南向市場　貿協將數位轉型列車開往東南亞

低利率時代理財術！　善用「時間複利」滾出養老金

不畏疫情影響！月光族薪水從30K到百萬年薪

魯爸／高殖利率≠高報酬率　「0050 vs. 0056」4項指標它全勝

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

高息「金融股」民眾狂存！　財經作家：你沒發現大戶都在撤？

德州撲克教的！35歲台大博士買「防疫股」狂賺800萬　直接買一間新房

百億富豪七殺命！公司下櫃欠1200億　他7年還完債還養出「小台積電」

「AI+5G專家」分享暨技術交流展　打造南台灣醫療物聯網新趨勢

改選後董事會爭議　彰銀工會發聲：台新金意圖癱瘓

5G、遠距商機需求強勁　資通訊產品五月外銷訂單創單月新高

協助台商搶攻新南向市場　貿協將數位轉型列車開往東南亞

低利率時代理財術！　善用「時間複利」滾出養老金

不畏疫情影響！月光族薪水從30K到百萬年薪

魯爸／高殖利率≠高報酬率　「0050 vs. 0056」4項指標它全勝

高息「金融股」民眾狂存！　財經作家：你沒發現大戶都在撤？

大嬸喊「表演不好看」刺進心裡！陳日昇：魔術師最怕騙不到任何人，只騙自己

閃爆地表！「上帝金戒指」夏至降臨台灣上空　10縣市日環食時程：16:10太陽就缺角

加速工業智動化！OnRobot Screwdriver隨插即用設計助提升部署彈性

兄弟帶4孩出門詭異失聯！隔1天「全部吊死」陳屍空公寓　警破門見超驚悚場景

星二代曬比基尼辣照 邪惡角度+渾圓兩球 辣昏網友！

2020疫情大浩劫持續中！全球近46萬人死亡　已超過868萬人中鏢

最終回播畢…王子勾《覆活》演員嗨自拍！牽手一鞠躬謝粉絲

女子嗆「月入50K以下不配擁有愛情」！全台僅5行業達標　網友看傻

德州撲克教的！35歲台大博士買「防疫股」狂賺800萬　直接買一間新房

三上悠亞大讚KID手勁：很舒服～　低視角吃冰棒...張立東「不行了！」

財經熱門新聞

德州撲克教的！台大博士買防疫股賺800萬

公司下櫃背1200億債務　他7年還完養出小台積電

影／三倍券官網最高回饋、領取方式一次看

魯爸／「0050 vs 0056」4項指標它全勝

加油要快！下周油價預估連八漲「九五汽油擬創三個月新高」

「AI+5G專家」分享暨技術交流展　打造南台灣醫療物聯網新趨勢

犯了一項就永遠黑名單！　調查：企業最忌諱的面試10大地雷

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

「三倍券」懂用信用卡回饋才夠看　各家銀行回饋方案一次看

低利率時代！靠1招滾出養老金

台商窘境浮上檯面！　謝金河：台商西進面臨30年大轉折

不畏疫情　月光族30K變百萬年薪

5G、遠距商機需求強勁　資通訊產品五月外銷訂單創單月新高

彰銀選後不平靜　彰銀工會發聲

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

「黑豹」查德威克鮑斯曼爆「坐輪椅送急診」

被長官帶出場？「俏秘書」IG內容曝：荒謬的一天

快訊／潛水失聯6天！彰化男「小琉球漂到綠島」亡

喝2杯冰啤酒…她經血秒停「衛生棉乾到底」嚇傻！醫師回應了

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面