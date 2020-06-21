百億富豪七殺命！公司下櫃欠1200億　他7年還完債還養出「小台積電」

圖文／鏡週刊

花7年時間，讓「力晶」從身負1,200億元債務下櫃到年賺百億，力晶集團創辦人兼力積電董事長黃崇仁，不但率領力晶成功轉型晶圓代工，還連續6年大賺，今年6月力晶將辦理減資分割有「小台積電」之稱的「力積電」，並在9月申請興櫃，力拚明年上市。

「人啊！要堅持到底，不能對自己的信心有所懷疑，否則就活不下去。」一身筆挺西裝，坐在力晶集團總部大會客室的沙發上，接受本刊專訪的黃崇仁，回顧自己一生的事業起伏時說。

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下週三（24日），力晶股東會將通過減資轉換子公司力積電股票作業，黃崇仁努力培育近7年，由力晶百分之百持股的力積電，日前暫停公開發行，決定在力晶減資轉換股票作業完成後，9月向證交所申請興櫃，力拚明年在台股上市。也就是說，仍擁有力晶股票的10多萬股東，可透過這次力晶減資的機會換為力積電股票，等明年力積電上市後，就能在台股交易，正式脫離「股票變壁紙」的命運。

「（新冠肺炎）疫情這麼嚴重，我們今年還賺錢算不錯。前陣子，力積電剛開完股東會，決定9月把力晶股票減資分割（力積電股票）給所有股東，他們拿著力積電股票，9、10月力積電就會申請上興櫃，明年力積電要上市，這個確定的目標不會改變。」黃崇仁重申上市之路的決心。

2012年12月11日，位居台灣記憶體龍頭的力晶，受到DRAM（隨機動態記憶體）報價崩盤，連續兩年大虧900多億元，導致公司淨值轉負，在28萬小股東咒罵聲、聯貸銀行追繳聲中，力晶狼狽下櫃。下櫃這一天，力晶的股價只剩0.29元。

在眾人一片不看好聲中，黃崇仁花5年時間，不但還完銀行欠款，更率領力晶集團徹底轉型，從負債千億元到連續6年大賺，2018年更賺超過百億元，雖然去年受到中美貿易戰衝擊，讓力晶獲利出現頓挫，但黃崇仁直言：「今年絕對賺錢。」

尤其是旗下即將分割上市的晶圓代工子公司力積電，手中訂單更是旺到不行，毛利率高達4成多，還被外界稱為「小台積電」。「今年碰到疫情，我們還是產能滿載，我現在天天在協調，產能到底要給哪一個客戶。」就連亦師亦友的半導體教父─台積電創辦人張忠謀都對他說：「Frank（黃崇仁）你把力晶轉代工，生意蒸蒸日上，我替你開心。」黃崇仁越講越開心。

問起他這段逆轉之路如何達成？「我做了非常大的轉型，可說沒人做過，從自我製造、銷售、行銷的記憶體廠，轉型變代工公司，不只代工記憶體，邏輯晶片我也做。」黃崇仁回憶。

「剛轉型抵抗力很大，我告訴大家這是唯一生路，所幸員工信任我，現在轉做代工，不管DRAM價格如何變化，做代工受到影響很小，過去7年，除了去年，每年都賺上百億，這條路我走對了。」



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