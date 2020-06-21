德州撲克教的！35歲台大博士買「防疫股」狂賺800萬　直接買一間新房

圖文／鏡週刊

曾在上海管理私募基金的茶米博士，見證過大陸A股牛市噴發行情，個人財富在1年多內即增長200％，從此確立股市操作核心邏輯：只賺主升段。今年初肺炎疫情大爆發，他出手犀利快狠準，靠防疫概念股獲利，在新北市買了一間新成屋；而今眼看疫情趨緩，他重回主戰場轉買電子股。

「防疫概念股告一段落了，現在資金已轉向電子股，尤其5G、雲端、伺服器、IC設計等…」台大機械博士茶米今年以來操作防疫類股，從毛寶、康那香、熱映到生華科，4個月大賺800萬元。

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決戰疫期 賺到一間房

手捧彼得．林奇點評版《股票作手回憶錄》的茶米說：「李佛摩是華爾街傳奇，卻經歷過7次破產…主要原因在他沒有守住獲利。鑑往知來，一旦股市有賺錢就要設法保留戰果。」事實上，近期茶米已透過獲利了結資金，打包了新北市一間新成屋，除了順利保留投資成果，也圓了打造工作室的夢。

緊盯市場變化，只在盤勢對自己有利的情況下出手，是茶米的投資鐵律。「我習慣在關鍵支撐價位做低接，若股票已漲多，就會先以小部位切入；只要是高檔、難防守的位置，絕不會建立大部位，因為心理壓力太大，想要大賺就不容易。」

在投資交易過程中，茶米只吃魚肚，至於魚頭、魚尾則捨棄，而他能大口咬定主升段飆股關鍵，在於順勢操作、挖掘主流、紀律交易及資金管理。舉例來說，年初防疫股投資車輪戰中，茶米最經典的一役是買進體溫測量儀器廠熱映，「切入熱映時，中國政府已規定進出公共場所須測量體溫，但這種測量晶片，平時不會大量生產、庫存，在短期供給有限、市場需求卻瞬間大爆發下，缺貨題材很吸睛。」

隨著疫情迅速擴散，歐美數百萬人生活受到影響，從捷運地鐵、公家機關、公司行號到餐廳、學校，都被要求量測體溫，國內甚至一度禁止耳溫槍出口，後來因為疫情控制得宜才開始外銷。市場需求激增，是茶米投入熱映的重要契機。

操作熱映 獲利逾三倍

「過去這些防疫概念股，在市場上沒有什麼成交量，股價難點火上攻，因此像熱映這樣的小型股，成交量突然增加10倍，就可先小量跟進試水溫。」他說，小部位試單，追蹤未來表現，還不算是真正進入投資賽局。

操作競賽正式展開的關鍵，是在第一波行情上漲後回檔整理，「拉回幅度只要不跌破起漲的二分之一，就先投入三分之一資金，即第一筆進場時機不是買在突破價位，而是找回檔支撐布局。」茶米解釋，只要回檔股價有撐，就代表資金意猶未盡，後面還有戲唱；若股價突破前波高點，則行情進入主升段，此時就要大膽參與，投入剩下三分之二資金。

「在主升段中，我會將資金拆成三等份；第一份是母單，也就是起漲回檔後的支撐點，停損設在跌破21日均線時；第二份資金是加碼單，確立主升段展開才投入，此時獲利很快被拉開，防守位置是5日均線；第三份資金則是在主升段行情下進行當沖、日內交易，目的在增強收益。」他說。

「進行當沖交易，要先觀察市場是否一直維持強勢格局，當時防疫概念股天天漲停，情緒高昂。」他指出，隨著股價攀升，短線獲利賣壓也會陸續出籠，這時就要觀察股價在關鍵位置的量能表現，包括前日收盤價、今日開盤價，前高前低及5日均線支撐價位，是否有明顯買盤敲進，若有大筆資金承接，就跟著進場。

茶米博士靠著自訂的進出場、加減碼原則，從熱映28元一路抱到120元，獲利超過300％。「5月6日，熱映跳空開高、隨後出量下跌，形成一根長黑爆量吞噬K棒，相較過去開盤股價一路攀升，資金操作慣性明顯改變；隔日雖收紅，但第三天又再出現長黑吞噬K棒時，表示空方力道凌駕多方之上，此時不宜戀棧，便將部位出脫。」

茶米操作熱映實戰

連續跳空漲停且短期成交量激增，小部位切入

橫盤整理回檔不跌破第一段漲幅1/2，先投入1/3資金

長紅帶量突破橫盤整理，再投入2/3資金

連續上漲走主升段，防守5日均線

開盤低開收黑跌破前一日收盤價慣性改變

盤整休息後強勢跳空

強勢突破前高連續漲停

漲停高開急殺出現黑K吞噬，資金出場

停損保本 線型看走勢

跟著茶米學投資3年的高先生認為，最大收穫在學會如何停損，「以前自己做投資，都一心將注意力放在爭取獲利，忽略停損的重要；後來才知道只有先設好停損，操作才不會亂了套。」

曾任職於鴻海、蘋果公司的黃先生，過去買賣電子股全憑「茶水間消息」，「這真是犯了自我偏執的大忌，以為本身工作與專業，能在電子股操作上有所斬獲。」2年多前，黃先生接觸茶米的投資課程，才將股市與書本上的理論結合，「我讀過不少投資書籍，但真正上場時，總感覺像瞎子摸象，看不清市場全貌；但茶米在課程中，會解釋當下盤勢、K線、均線變化，形成一套操作系統，甚至從線型中搶先預告跌幅，後來驗證與行情走勢一致。」

頂著台大機械博士光環，茶米卻醉心於投資交易，背後原因與金融海嘯有關，「2008年美國次貸危機爆發，當時聽到很多學長求職無門，心想電子機械產業易受景氣循環衝擊，加上家族長輩皆從事機械、電機相關工作，若能透過金融操作轉型，就能降低產業不景氣對家中經濟帶來的衝擊。」原來，轉換跑道是為了分散家族風險。

台積蘋概 列下波布局

而茶米投資成功之處，除了選股精準之外，還有一流的資金控管能力，這與他多年前在上海工作時的興趣－打德州撲克，有極大關係。「我是屬於打得很緊、很挑牌的人，當公牌發出時，我會仔細對比手中的牌形，若組合不錯、形勢對我有利才會加碼；就像投資剛開始也會先試單，勝券在握才會大膽all in推出籌碼。」

股市變化就像莊家在發牌，只有在符合茶米預期下，他才會逐步增加籌碼，「投入多少資金才能睡得安穩，或承受得住壓力，必須先自我釐清，否則股價一回測便想賣出，很難賺到大波段利潤。」

提起下一波投資計畫，他說：「接下來電子股有二大布局方向，一是跟緊台積電概念股，另一是留意目前相對低迷的蘋概股；至於觀察指標，若是內資持有，但外資出逃，整體盤勢會顯得頭重腳輕。像近來表現強勁的高價IC設計族群，短線上我就會保守因應。」

茶米博士投資小檔案

出生：1985年

現職：臉書社團David Lin主升段飆股版主

經歷：上海勤律資產管理公司、涌融資產管理公司操盤手

學歷：台大機械博士

投資心法：

判斷大盤多空順勢操作

挖掘市場主流事半功倍

交易技術純熟固定模式

資金管理到位紀律執行

交易心理穩健水到渠成



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