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改選後董事會爭議　彰銀工會發聲：台新金意圖癱瘓

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▲▼彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀選後首次董事會就發生爭議，工會發聲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀昨（19）日剛完成董事改選，首次董事會就不平靜，使得彰銀的員工也看不下去，彰銀工會表示，台新金意圖癱瘓彰銀，使彰銀變得群龍無首，客戶也將無法運作。

彰銀改選後的首次董事會，台新金所推薦的獨立董事及提出改日再選常務董事。原因在於台新金認為，依照法令規定，設有常務董事者，應有三人具備自然人專業董事的資格條件，但非常遺憾彰銀剛選出這屆董事會，在公股董事堅持、表決下，違法選出法人代表擔任常務董事。

請繼續往下閱讀...

但對此說法，彰銀工會表達三點看法，一，獨立董事應該具獨立性，應為全體股東利益發聲，並非傾向台新金。

二，台新金委託徵求人元富證，未支持台新金本身所提的法人代表，疑似有違背台新股東及受徵求人的雙背信之虞，對外資股東的支持無法交代。

三，台新金「並未對彰銀放手」反而不斷內耗彰銀的人力、物力等資源，其言行嚴重缺乏金融業應具備的誠信。

彰銀工會表示，台新金表面表示日後加強監督彰銀，實質上卻運用推派的獨立董事貫徹台新金意志，處處掣肘，對彰銀的長期發展極為不利。工會也要求台新金徹底放手離開，勿作獨立董事及自然人董事的總指揮。

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