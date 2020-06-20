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5G、遠距商機需求強勁　資通訊產品五月外銷訂單創單月新高

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▲經濟部今（20）日發佈我國五月外銷訂單統計概況。（圖／經濟部提供）

▲經濟部今（20）日發佈我國五月外銷訂單統計概況。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

隨著歐美新冠肺炎疫情趨緩，台廠訂單遞延效應發酵，加上5G等新興科技應用加速拓展，經濟部統計處今（20）日公佈我國五月外銷訂單達388.9億美元，年增0.4％，為歷年同月第二高紀錄；其中，資訊通信產品五月訂單達130.2億美元，更創下歷年同月新高。

依據經濟部統計，我五月外銷訂單金額，較上月成長0.9%，主因在於遠距商機需求仍殷，加上5G、高效能運算等新興應用續增，帶動科技類產品接單維持高檔；其中，資訊通信產品五月外銷訂單年增22.2%，為2018年1月以來最大漲幅。

請繼續往下閱讀...

經濟部統計處長黃于玲表示，資訊通信產品受惠於遠距商機持續發酵，帶動筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等需求熱絡，特別是5G需求強勁，帶動五月外銷訂單成長。

電子產品方面，除了有新興科技應用需求擴增外，遠距設備及手機供應鏈需求增加，以致年增13.4%，為連續四個月二位數成長。

▲經濟部統計處長黃于玲公佈我國五月外銷訂單概況。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部統計處長黃于玲公佈我國五月外銷訂單概況。（圖／記者林淑慧攝）

傳統貨品方面，由於肺炎疫情全球擴散，市場終端需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，接單均呈雙位數負成長，其中基本金屬年減26.3%，機械年減16.5%，塑橡膠製品年減21.9%，化學品年減29.1%。

另外，黃于玲指出，五月份由於高度仰賴海外生產之資訊通信產品接單成長，以致外銷訂單海外生產比回升至56.1%，較上年同月提高6.3個百分點，累計今年前五月較去年同期上升0.9個百分點，顯示台商回流趨勢不變。

展望後市，經濟部表示，隨著歐美疫情趨緩，各國逐步重啟經濟活動，需求將漸次釋出，加上宅經濟商機延續，以及5G、高效能運算等新興科技應用加速拓展，在我國半導體先進製程維持競爭優勢下，有助於維繫資訊通信產品及電子接單表現；不過，疫情發展、中美貿易緊張情勢等不確定性仍高，加上國際油價仍處低檔，恐削弱外銷接單成長動能。

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