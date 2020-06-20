協助台商搶攻新南向市場　貿協將數位轉型列車開往東南亞

▲外貿協會董事長黃志芳(中)今(20)日主持「臺商數位轉型雲端講堂」，邀請研華科技共同創辦人暨執行董事何春盛(右二)、訊連科技董事長黃肇雄(右一)、資訊工業策進會數位教育研究所所長蔡義昌(左二)、集市雅董事長曹安邦(左一)共同與談。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今(20)日指出數位轉型列車前進新南向市場，針對海外臺商產業特性與數位轉型需求，啟動「臺商數位轉型雲端講堂」，邀請資訊工業策進會數位教育研究所所長蔡義昌、研華科技共同創辦人暨執行董事何春盛、訊連科技董事長黃肇雄、集市雅董事長曹安邦等數位轉型專家，共同探討後疫情時代，人才升級及如何運用數位科技創新商業模式，提升競爭力。

外貿協會董事長黃志芳指出，新冠肺炎疫情改變了全球企業營運、產業供應鏈、生產與行銷方式等，2個月內全球完成了未來2年數位轉型的工作，臺灣中小企業轉型速度攸關未來十年的競爭位置與存續。

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會中蔡義昌認為企業能否成功推動數位轉型，人才是關鍵。而何春盛則認為，疫情雖讓全球化打回原形，甚至往去全球化方向移動，中美貿易戰也讓大家開始注意到中、美以外的市場，這些對臺灣而言都不是危機，反而創造了未來20年的好機。

黃肇雄則表示，過去30年來數位轉型逐步發生巨變，數位行銷將為企業帶來更多的客源，訊連也提供各項影音編輯工具供企業以網紅式行銷使用，因此鼓勵企業借助社群媒體的力量，並提醒海外臺商企業主多聆聽兒女的想法，因為二代為數位原住民，為企業最不花費成本的數位轉型顧問。

黃志芳說，外貿協會也在過去三年以數位轉型為目標，才能在疫情之初推出各式各樣包括線上專業展、論壇、新產品發表會、視訊洽談等線上服務，也跟各式數位領域的夥伴合作在各縣市辦理數位轉型工作坊，實地瞭解在地企業數位轉型的現況與需求；貿協所營運的臺灣經貿網也接受經濟部委託執行的7千萬經費，推出「強化數位貿易及電子商務措施」，要協助3,000家中小企業掌握數位商機。