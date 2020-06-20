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不畏疫情影響！月光族薪水從30K到百萬年薪

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▲▼永慶房屋,轉職,房仲,年薪百萬,月光族。（圖／永慶房屋提供）

▲王郁嘉擁有豐富的工作經驗，但一直沒找到發揮自己能力的理想工作。

圖、文／永慶房屋

「你能想像我都出社會10年了，薪水竟然不到3萬元？」王郁嘉說，當時看著每個月的薪資條都覺得鼻酸，而且不管市場景氣好不好，第一線員工受到環境影響都是最有感的、也是最無力的一群人。

從飲料店店員、奶粉推廣銷售員、百貨公司櫃姐、信用卡公司客服到旅遊業內勤人員，7年級生王郁嘉從事服務業經歷豐富，10年來在不同產業之間徘徊，卻始終找不到一份適合自己、安身立命的工作。王郁嘉在過去的職位不是薪水太低成「月光族」，不然就是高工時成為「爆肝族」，10年的職場路走得相當辛苦。

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王郁嘉苦笑說：「以前生意好的時候，需要常常加班到凌晨，才能處理完客戶的訂單，後來因疫情衝擊沒生意，前同事們在今年過年後不是被裁員，就是被迫放無薪假。」王郁嘉一方面替同事們失業在家覺得不捨，一方面也慶幸自己提早轉職。

▲▼永慶房屋,轉職,房仲,年薪百萬,月光族。（圖／永慶房屋提供）

▲王郁嘉加入永慶房屋後，和另一半時常到處旅行、享受人生。

「保障前9個月每月5萬元」不當月光族！轉職第一年成就百萬年薪

以前時常加班到深夜，讓王郁嘉不僅生活作息不正常、健康狀況也發出警訊，當時她看著在永慶房屋擔任經紀人的男友黃世杰，竟然常常和同事們揪團出遊，而且月薪都是她的2到3倍以上，這讓王郁嘉相當羨慕，在男友的推薦下，王郁嘉決定轉換人生方向。「我在生日那一天加入永慶哦，加入永慶後也彷彿獲得重生般的幸福生活。」王郁嘉興奮的說。

「永慶房屋保障業務新人前9個月的每月5萬元，讓我不用擔心又成為『月光族』。」王郁嘉在加入永慶房屋後，第3個月就順利成交，最高月收入10萬元，入職第一年就完成她過去從不敢奢望的百萬年薪夢。王郁嘉說，永慶房屋最吸引她的福利就是「幸福成家基金」，這份激勵獎金不限年資，只要績效到、繼續留任就能獲得，讓她可以好好犒賞自己與家人。

「彈性工作8小時」讓戀情加速熟成為「黃太太」

「加入永慶房屋後，我和另一半感情越來越好。」由於永慶房屋提倡「彈性工作8小時」，在店長協調下同仁依個人需求彈性選擇上班時間，因此王郁嘉和男友在休假之餘，時常安排連假出遊行程，兩人約會時間越來越多，感情也急速增溫，他們在今年3月完成結婚登記手續，王郁嘉從女朋友身份正式變成「黃太太」，成為許多人羨慕的「永慶班對」。

王郁嘉說，由於門市許多同仁都已成家立業，所以店長協調休假時也更加靈活與人性化，同仁們都會相互照應，讓所有夥伴都能專心衝刺事業，同時也兼顧家庭，這種幸福企業的工作環境，讓王郁嘉和團隊夥伴們都能屢創佳績。

▲▼永慶房屋,轉職,房仲,年薪百萬,月光族。（圖／永慶房屋提供）

▲王郁嘉鼓勵求職者為自己做對的選擇，才能迎接美好人生。

女生不靠體力活也能成為百萬經紀人！

王郁嘉回想當時家人對房仲工作的想法，她坦言媽媽一開始相當憂慮，擔心這份工作對女兒來說太辛苦，但好在男友以自己為例，分享永慶房屋透過科技工具與過去大家印象中的房仲工作大不同，經紀人工作更有效率，也不需要去路邊當三明治人，不用靠勞力活。透過系統工具加持，媒合買方與賣方購屋需求更方便快速。

除此之外，永慶房屋的「師徒制」，安排資深學長姐指導，不僅帶客戶看屋時有人陪，也能從學長姐的身上學習服務客戶的方法，讓工作變得安全又安心。王郁嘉笑說，一開始還曾擔心師父會不會太兇、沒耐心，沒想到和師父廖文達相處後才發現，他不但個性溫和、做事嚴謹，並且按部就班的指導她依照公司進度學習，幫助她在短短3個月就能獨當一面，提供客戶最專業的優質服務。

▲▼永慶房屋,轉職,房仲,年薪百萬,月光族。（圖／永慶房屋提供）

▲王郁嘉（右一）和同事們相互合作，入職一年半來屢創個人佳績。

回首過去，王郁嘉充滿感慨與感恩，過去10年累積的人脈與溝通能力，現在也在工作上發酵。王郁嘉計畫逐一完成結婚、生子和買房的目標，她鼓勵轉職者：「做對選擇就成功了一半。」王郁嘉一步一腳印的實現她的夢想，也歡迎更多人加入，一起書寫屬於自己的成功故事。

▲▼永慶房屋,轉職,房仲,年薪百萬,月光族。（圖／永慶房屋提供）

▲王郁嘉今年3月與同在永慶房屋服務的先生黃世杰結婚，逐一實現人生夢想。

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