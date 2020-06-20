低利率時代理財術！　善用「時間複利」滾出養老金

▲在低利率環境下，銀行建議，民眾可透過定期定額投資方式，做為退休準備的解決方案。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，金融市場失序，各國央行紛紛降息救市，讓利率環境更趨低檔。中信銀行建議，民眾可透過定期定額投資方式，做為低利環境下退休準備的解決方案。

在低利率環境下，中信銀行指出，若現年35歲民眾規劃於65歲退休，考慮通貨膨脹情況，以1%投資報酬率試算，每月需要存入1萬8,191元，才能達到退休後每月領3萬元的目標。

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中信銀行建議，民眾可透過定期定額投資方式，做為低利環境下退休準備的解決方案，為協助客戶掌握投資契機，而「樂退GO」定期定額基金計畫依據大數據與演算機制，篩選出適合長期投資標的，不僅投資標的多元，投資規劃也具彈性。

中信銀行表示，今年新增「3步驟獲投資建議」功能，只要回答「目標退休時間」、「投資規劃類型」，即可獲得投資配置建議進行申購。首次申購扣款成功後，可隨時調整扣款金額和扣款日期，增加資金運用彈性，也可使用中信銀行信用卡扣款，以維持投資紀律。

響應政府政策，中信銀行去年推出「樂退GO」定期定額基金計畫，鼓勵投資人透過小額與長期時間的複利效果，達到自主退休金準備，推出1年以來，參與專案投資人年齡以20歲到59歲為多數，平均每筆投資金額約為3,000元，其中每人平均持有基金達2檔，以「元大台灣卓越 50ETF連結基金」及「元大台灣高股息ETF連結基金」為主，其次為美國科技、健康醫療相關基金等，顯示多元投資成為民眾累積退休金的重要規劃方向。