工作好難找！　逾7成畢業生憂疫情使職缺減少　4成認薪資將縮水

▲63％新鮮人認為政府補貼無助起薪 。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者余弦妙／台北報導

時序進入畢業季，不少新鮮人開始準備求職，不過今年卻碰上疫情衝擊，對此，yes123求職網也針對求職者進行調查相較於去年畢業季，評估今年碰上疫情變數，覺得自己嚮往的職缺，平均數量變化狀況，其中76%的新鮮人認為「恐怕會比去年減少」。

yes123指出，不少社會新鮮人都很擔心畢業即失業，根據調查顯示，相較於去年畢業季，評估今年碰上疫情變數，覺得自己嚮往的職缺，平均數量變化狀況，其中76%的新鮮人認為恐怕會比去年減少；也有20%認為算是持平；僅4%認為仍然會比去年增加。

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同樣評估疫情因素，覺得自己能拿到的起薪，平均金額變化情況，其中56.2%認為算是持平；還有41.1%認為恐怕會比去年減少；僅2.7%認為仍然會比去年增加。

另外，針對勞動部所公布的僱用青年獎助計畫，企業若提供28K以上的月薪，每滿三個月給予雇主兩萬元，最長補助一年。針對政府補助企業薪資僱用畢業生，新鮮人對政策的看法分成，36.8%為僅有助於錄取率，無助於起薪；26.4%為無助於起薪、錄取率；25.3%為有助於起薪、錄取率；11.5%為僅有助於起薪，無助於錄取率。

總的來說，合計有63.2%認為無助於起薪；以及共有37.9%認為無助於錄取率。而且若政府補貼企業，新鮮人覺得「資方提供」的平均月薪，應該要有3萬2,660元起跳，才算是滿意。

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