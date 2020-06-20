川普上網路節目演溫馨父子秀　劍指拜登：他是中國的夢想

▲川普在兒子的節目上，溫馨的討論愛誰多一點的問題。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

川普近日在網路節目「Triggered」中，遭大兒子小川普（Donald Trump Jr.）提問「最喜歡的孩子是誰？」還不等川普回答，小川普又逼問「為什麼是伊凡卡？」他聽完露出苦笑，說自己「百分之百愛每一個小孩。」然而最近川普選情不甚樂觀，為了拉選票，也在兒子節目上警告選民「選民主黨的話會讓美國會完蛋」。

這是川普第一次上兒子的網路節目，然而這種營造出來的「溫馨」，其中的談話內容卻與競選有關。有小川普「神助攻」，看似問題都問在敏感點，卻給川普一個解釋的平台。關於在推特上常有的「火熱」發言，川普回答，社群已經是一種與更多大眾溝通的媒介了，縱使有時會說出讓人後悔的話來。

川普描繪了一個「拜登當選的美國未來」，整個國家都會變成明尼蘇達州，如果民主黨介入，整個國家還會從未見過的陷入蕭條。佛洛伊德事件發生後，美國各州抗議事件不斷，川普一直以「法律與秩序」來推銷自己，稱讚國民衛隊化解動亂。他強調，「如果沒有我帶領的共和黨領導，美國肯定會變得一團糟。」

川普向11月3日將要投票的人們呼籲，千萬不要讓國家回到混亂。如果由民主黨來治理國家，可以看看西雅圖與明尼蘇達州，這些遇到麻煩的都是民主黨掌握的城市。他在節目中多次強調，「選民主黨的話美國會完蛋」，並暗示「拜登就是中國所夢想的。」

然而實際上川普最近醜聞纏身，不但有前幫傭站出來說第一家庭「不像一個家」、前國安顧問波頓也揭露他過去為了選票去「討好」中國國家主席習近平、佛洛伊德之死引發暴力衝突，也爆出川普的「粗糙處理」。大選將至，牛鬼神蛇各種言論漫天飛，候選人為了挽回形象，不惜抹黑對手等無恥行為也都是常有的事。