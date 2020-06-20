看報才知「被辭職」！紐約聯邦檢官「觸怒川普」失寵遭取代：留到最後一刻

▲美國曼哈頓聯邦檢察官柏曼曾因川普欽點就任，如今慘遭革職。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國曼哈頓聯邦檢察官柏曼（Geoffrey Berman）面對突然遭到革職的消息，今晚表示絕不會辭職。柏曼正調查總統川普私人律師朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）是否涉及不法。

路透社報導，美國司法部長巴爾（William Barr）今晚發出新聞稿表示，川普打算提名美國證券管理委員會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）來取代柏曼。

柏曼遭到革職的原因目前還無法判定。

柏曼發出聲明說：「我今晚從司法部長的新聞稿得知我即將『卸下』聯邦檢察官一職。我尚未辭職，也沒有打算辭去我目前職位，這是紐約南區聯邦地區法院法官所任命。」

他表示，在總統提名人選得到參議院同意之前，他絕不辭職，將堅守崗位繼續推進各項調查工作。

柏曼自2018年1月獲任以來便勇於查辦權貴，曾負責川普多名親信案件，像是起訴前私人律師柯恩（Michael Cohen）和朱利安尼兩名舊識，以及調查朱利安尼是否幫忙施壓烏克蘭調查川普政敵的醜聞。

巴爾聲明表示，在參議院考慮克雷頓的人事案期間，川普已指定新澤西州聯邦檢察官卡本尼托（Craig Carpenito）暫代柏曼職務。

前紐約南區聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）表示，將柏曼革職的時間點與態勢都很詭異。巴拉拉也是在川普上任後不久遭到革職，由柏曼取代他的職務。

巴拉拉在推特（Twitter）上說：「為什麼總統會在週五晚上踢掉他欽點的紐約南區聯邦檢察官？何況距離大選不到5個月。」

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