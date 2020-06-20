法人：逢低分批佈局美國優質成長股　首選科技及生技醫療類股

▲法人建議美股佈局首選科技及生技醫療產業。（圖／路透）



記者陳心怡／台北報導

市場擔憂二次疫情爆發、令美國經濟解封前景蒙上陰影，加上投資人回歸檢視經濟改善程度，牽動美股高檔震盪，但仍守在季線之上。富蘭克林證券投顧表示，就基本面來看，美國企業無論從信用評等分布、淨負債/權益比率、利息覆蓋率或自由現金流量收益率來看，體質均優於其他區域，尤其科技及醫療產業資產負債表健康、具備結構題材加持且長線成長潛力佳，而且經過本次疫情，可望催化企業加速數位轉型，生技醫療產業在本次公共衛生危機中證明其潛在價值，未來針對生技醫療產業的政治攻擊可望減少，輔以人口高齡化。

此外，趨勢挹注長線醫療需求可望穩定成長，富蘭克林證券投顧看好科技及生技醫療產業中長期成長潛力，建議美股佈局首選科技及生技醫療產業，逢震盪分批加碼或以定期定額方式佈局，部分資金可搭配價值或天然資源等循環型股票操作，拓展投資觸角並掌握類股輪動機會。

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富蘭克林證券投顧建議，對於經濟復甦的樂觀憧憬也在疫情再起的背景下降溫，尤其部分產業受到的負面影響，可能需要更長時間恢復，雖然數據有觸底回升，惟整體企業活動仍偏向緊縮，其中旅遊、消費等相關類股可能受到更嚴峻的打擊，包括旅遊意願下滑，減少消費及儲蓄升高等情形，短線市場擔憂情緒在寬鬆貨幣及刺激計畫下趨於緩和，但防疫措施將增加企業成本，依舊不利經濟復甦。

展望後市，富蘭克林證券投顧建議布局上挑選仍具成長前景、或長期趨勢較明確的標的進行布局，整體區域風險資產表現分歧可能加劇，建議投資人以長線布局為考量，側重直接受惠重啟經濟活動的基礎消費、循環類股為主，而旅遊、能源等需較長週期復甦的類股則需進一步觀察需求面回升情形，建議逢回以分批方式，建立超跌的歐洲股市部位，或以加碼歐股的全球型股票基金介入。

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