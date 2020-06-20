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三倍券官網最高回饋、領取方式一次看　經濟部：百萬人次壓力測試過關

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▲三倍券官網。（圖／翻攝三倍券官網）

▲三倍券官網。（圖／翻攝三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券官方網站今（20）日正式上線，經濟部表示，官網網址為3000.gov.tw，讓民眾方便好記，網站中先曝光三倍券領取的四種方式，以及優惠合作店家的加碼方案，《ETtoday新聞雲》整理領取方式及已公告的最高回饋方案一次看；其中，信用卡消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金。

綁定信用卡領取
中華民國國民及有居留證的配偶，自7月1日起到三倍券官網綁定信用卡，在12月31日前累計消費滿新台幣3000元，帳單直接扣2000元，收到通知後，最晚下個月帳單額度就會看到回饋。

請繼續往下閱讀...

信用卡最高回饋
截至6月20日為止，外商銀行針對新辦卡客戶提出特別優惠，例如，渣打國際商銀針對新辦客戶，消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金，是目前所見最高的回饋方案；另外，星展銀行針對新戶申辦信用卡，綁定信用卡為支付工具，並以指定方式刷卡消費滿額，最高可享1888元回饋。

▲三倍券官網。（圖／翻攝自三倍券官網）

▲三倍券官網上也有常見問答懶人包。（圖／翻攝自三倍券官網）

綁定電子票證領取
民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

電子票證最高回饋
參與電子票證的業者，包括LINE Pay一卡通、悠遊卡等。持icash 2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋；以悠遊卡領取振興三倍券，享最高300元加碼回饋，前10萬名成功領取者還可獲得加碼。


綁定行動支付領取
民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定，12月31日前累計消費滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式的app通知。目前參與的行動支付業者包括台灣Pay、街口支付、Happy Go Pay、icash PAY等。

行動支付最高回饋
台灣Pay祭出綁定三倍券累積消費滿3000元，加碼1000元回饋金。

▲三倍券官網。（圖／翻攝自三倍券官網）

▲三倍券官網。（圖／翻攝自三倍券官網）

領取紙本實體券
選擇領取紙本券的國民及有居留證的配偶，須在7月1日至7月7日期間到三倍券官網預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費；7月15日後，再攜帶健保卡和身分證（或居留證）到指定的超商臨櫃領取。

新任經濟部長王美花表示，振興三倍券官方網站今天上線之前，已經進行過1小時100萬人次的壓力測試，由於振興經濟、刺激消費的議題眾所關注，強調三倍券的官網只許成功、也一定能成功。

▲新任經濟部長王美花表示，三倍券官網經過一小時百萬人次的壓力測試。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任經濟部長王美花表示，三倍券官網經過一小時百萬人次的壓力測試。（圖／記者林敬旻攝）

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