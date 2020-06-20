中印邊境「一頂帳篷」引爆衝突！肉搏6hrs多人傷亡　印軍人士曝下一步

▲印媒引述軍方消息人士說法，這次的邊境衝突起因於一頂帳篷。圖為印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

中印5月以來屢傳邊境衝突，15、16日又在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）爆發鬥毆。印度軍方一名消息人士透露，巡邏隊正在拆除中方的一頂帳篷時遭遇攻擊，最後演變成長達6小時的肉搏戰。他也提到，軍方接下來希望修改相關協議，以便士兵未來與中國軍隊交涉時，擁有更加健全、強力的規定基礎。

印軍消息人士向《新德里電視台》（NDTV）表示，雙方高階軍官6日展開會談時，中國已經同意移除加萬谷的帳棚。但是，印度一支小型巡邏隊15日下午進行拆除作業時卻遭遇攻擊，此事成為點燃衝突的導火線，最後演變成6小時的鬥毆。

消息人士提到，中國士兵針對印度的巴布上校（BL Santosh Babu）展開攻擊，雙方隨即爆發肢體衝突，一些人員在打鬥過程中摔下1.5萬英尺（大約4572公尺）的河谷，傷兵情況在極度低溫寒冷的天氣中惡化。他說，印軍被帶有釘子的棍棒毆打，一些士兵傷勢嚴重，雙方數度呼叫增援，且都有多人受傷；此外，印軍研判，中國多達45名士兵傷亡。

▲消息人士透露，印度軍方希望重新修訂相關協議，以利部隊未來與中國軍隊交涉。圖為拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

消息人士表示，印度軍方在此事件之後，正在尋求重新修訂與中國軍隊交涉、對抗的相關協議，以利部隊未來擁有更加健全、強力規範基礎。但是，軍方高層尚未做出最後決定。

兩方士兵使用「持棍棒近身鬥毆、扔擲石塊」的對戰方式，起因於中印雙方2度簽署協議，不能使用武力槍械，因此自1975年後，即使發生衝突，兩軍都沒有在邊境開過槍。印方證實20名士兵死亡，中方則尚未說明傷亡狀況。

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