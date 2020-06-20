主播直球逼問！　美副總統二度拒開口說「黑人的命也是命」

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）在採訪時二度拒絕說出「黑人的命也是命」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」引爆全國示威，副總統潘斯（Mike Pence）於19日接受採訪時，被主播「直球」追問，卻二度拒絕說出抗議口號「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）。他說，美國人民自從建國以來就珍惜著「人人生而平等」的理念，「大家的命都是命」（All Lives Matter）。

潘斯接受費城電視台6ABC Action New採訪，被主播布萊恩．塔夫（Brian Taff）詢問，是否能夠說出「黑人的命也是命」。他不願正面回應，轉而表示，佛洛伊德之死是「一場悲劇」。

潘斯也提到，當天正好是紀念最後一批非裔美國人解放的「六月節」（Juneteenth），「自從建國的時候開始，我們就珍惜著人人生而平等、並被造物者賦予不可剝奪權利的理念。所以，大家的命都是命」。

▲「佛洛伊德之死」示威在美國遍地開花，川普政府的應對方式飽受外界批評。（圖／路透）

塔夫持續施壓副總統開口，他表示，說出「黑人的命也是命」，旨在承認美國社會中一部分的人並不贊同這一句話。但潘斯卻回答，「嗯，我不接受這個事實」，再次拒絕說出抗議口號。

潘斯表示，政府絕對有決心改善非裔美國人的生活，「這也是為什麼我們推動執法部門的重要改革，尋找方式加強、改進我們城市裡的公共安全，我們不會止步於此。」

媒體批評，潘斯此話忽略了美國歷史上長達100年的奴隸制度，堅稱「大家的命都是命」，也可能被社會運動者或其他人士視為一種挑釁。反對者批評，副總統的說法淡化問題，也未能承認非裔美國人依然面臨著來自警察的具體威脅。

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