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「AI+5G專家」分享暨技術交流展　打造南台灣醫療物聯網新趨勢

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▲現場大合照。（圖／國研院提供）

▲「AI+5G專家分享暨技術交流展」現場大合照。（圖／國研院提供）

財經中心／台北報導

在科技部及南部科學園區管理局指導下，國家實驗研究院轄下人工智慧產學研聯盟攜手科技部人工智慧生技醫療創新研究中心、科技部全幅健康照護子中心、成功大學及中山大學等單位，共同舉辦「AI+5G專家分享暨技術交流展」。

該論壇以AI與5G技術的結合及在醫療物聯網上的應用，作為討論主軸，邀請來自學術界、產業界的5位講者前來分享，包括遠傳電信經理陳國正、華碩健康醫療物聯網產品事業資深經理許家瑋、成功大學電機系教授李順裕、成功大學護理系教授柯乃熒與仁寶集團神寶醫資總監范瑋益，討論人工智慧及5G通訊技術的結合，同時也展示如何應用在醫療領域並協助防疫，優化後疫情時代的新生活。

請繼續往下閱讀...

除了主題演講外，現場也規劃展示交流區，邀請AI及5G應用、醫療物聯網等相關技術展出，成功大學、中山大學、高雄醫學大學、裕晶醫學、杰適美等學研單位與廠商皆踴躍參展，並於展示區輪播各單位技術介紹影片，透過各個展示攤位的詳細解說與體驗互動，讓與會者更加認識人工智慧技術的發展與應用情形，場面熱鬧非凡。

為響應防疫新生活，現場採取人數管制，並同步以視訊方式直播，讓受限於距離但有興趣參加者也能共同參與。

▲成功大學校長蘇慧貞。（圖／國研院提供）

▲成功大學校長蘇慧貞致詞。（圖／國研院提供）

成功大學校長蘇慧貞表示，AI技術的發展價值，在於要實際落實於產業應用，創造產業數位轉型浪潮。生技醫療向來是成大重要的發展領域之一，成大AI中心更不忘發揮在地角色，持續與成大醫院及鄰近醫院共同合作，尤其在AI結合醫療產業的應用備受高度關注的時刻，期能發揮整體綜效。

蘇慧貞說，學校也積極培育跨域人才，學研能量豐沛，技術如何快速加速創造價值，需藉由各界力量共同努力。成大也積極與國際單位鏈結，共同推動學研成果邁向產業。相信在各界資源相互整合、持續推動之下，落實產業、躍足國際指日可待。

▲科技部次長謝達斌。（圖／國研院提供）

▲科技部次長謝達斌致詞。（圖／國研院提供）

科技部政務次長謝達斌指出，AI技術近年來有非常大的進展，加上台灣擁有相當好的醫療資源，兩者結合對於因應未來少子化、高齡化社會將面對的人力短缺問題，會扮演非常關鍵的角色。

另一方面，無論是現在的ICT產業，到接下來的AIoT產業，都會帶動醫療品質大幅提升，為人類健康照護帶來更好的服務。期待透過結合ICT、IoT、AI與5G等技術，讓民眾體驗更有感的智慧醫療。

國研院人工智慧產學研聯盟召集人楊弘敦指出，聯盟的宗旨是藉由成立平台，串聯各界資源，協助推動南台灣產業AI化。很高興能看到此次活動在南台灣引起如此熱烈地討論，產、官、學、研各界皆踴躍參與並合作結盟，齊心為南台灣的人工智慧發展而努力，創造產業榮景。

▲國研院人工智慧產學研聯盟召集人楊弘敦。（圖／國研院提供）

▲國研院人工智慧產學研聯盟召集人楊弘敦。（圖／國研院提供）

 

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