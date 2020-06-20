勞動部公告進用身障者未足額名單　緯創、廣達電、大立光皆上榜

▲勞動部公布事業單位最新進用身障者狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（20）日公告最新身心障礙者進用未足額名單，根據公告顯示，緯創資通股份有限公司及廣達電腦股份有限公司3月份不足進用13人為最高，其次為台灣艾司摩爾科技股份有限公司不足進用11人，再來則是大立光電股份有限公司及華邦電子股份有限公司不足進用10人。

勞動部指出，依身心障礙者權益保障法規定進用身心障礙者截至3月統計，義務單位共計1萬7,560家，已足額進用單位1萬5,803家，占89.99%，應進用身心障礙者5萬8,641人，實際進用8萬3,192人，超額進用41.87%，相較去(108)年同期，在義務單位、足額進用單位數及實際進用人數皆略為增加。

請繼續往下閱讀...

而在109年2月、3月連續未足額進用的義務單位中，12家公立義務單位均不足額僅1人，私立義務單位主要是因為產線大量進用員工致法定應進用身障員額增加，釋放職缺多需具備專業技術，未能及時尋覓適合專長的身障者，已請地方政府加強輔導改善。

勞動部說，從第1季連續未足額進用單位改善情形來看，臺中捷運股份有限公司在1、2月均不足進用2人，經積極召募已進用身障者擔任事務人員工作，於3月份達足額進用。109年1月份連續未足額的星展銀行及2月份連續未足額的鴻齡科技公司，經臺北市政府輔導後，已進用多名視覺障礙者、肢體障礙者及聽覺障礙者擔任按摩師、系統工程師及行政人員等工作，分別於2月及3月足額進用。

最後，勞動部也提到，為鼓勵雇主進用身心障礙朋友及協助身心障礙朋友就業，勞動部所屬各分署及各縣市地方政府等300餘個就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。



►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身