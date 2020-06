想出國先強制噴9萬！柬埔寨超硬規定旅客一入境付押金　葬禮費都包了

▲新冠肺炎(COVID-19)疫情期間,柬埔寨金邊國際機場靜悄悄。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

想在新冠肺炎(COVID-19)疫情期間出國,旅客難免得付出較多代價。柬埔寨近期就祭出新規,要求所有入境旅客抵達該國後必須提供3000美元(約新台幣8.8萬元)押金,以便用來支付病毒檢驗、隔離等的醫療費用。

根據《曼谷郵報》,柬埔寨民航局(SSCA)16日發布文件,針對來到該國領土的外籍旅客,逐一說明收費項目。旅客只要踏上柬埔寨機場,一入境就會被先要求提供3000美元押金,可以用現金或信用卡支付;這筆費用專門用來應對新冠肺炎的相關檢查。

此外,所有外籍旅客除了要拿出押金,還要提供旅遊保險證明,包括不得少於5萬美元的醫療保險。條件可說非常嚴苛。

SSCA issues notice on pricing policy for #COVID19 test, quarantine, and treatment services to foreign travelers entering to Cambodia at public hospital pic.twitter.com/HaE8OI34wH