投資未來人才　康和證券捐贈銘傳大學金融科技學院獎助學金

▲康和捐贈銘傳大學金融科技學院獎助學金。（圖／康和證券提供）



記者陳心怡／台北報導

康和證券鼓勵青年學子求知圓夢，捐贈銘傳大學金融科技學院學生獎助學金30萬元，藉此拋磚引玉，希望更多企業在追求獲利之餘，善盡企業社會責任，期許同學日後學有所成、發揮所長，能夠傳遞關懷助人的善行、回饋社會。康和證券董事長鄭大宇表示，人才是金融業最重要的資產，康和希望能與銘傳大學金融科技學院加強產學合作，培育更多的金融科技人才。

今年適逢康和證券成立30周年，董事長鄭大宇率高階主管於6月19日代表康和捐贈銘傳大學金融科技學院30萬元作為獎助學金，顯得更具意義。鄭大宇勉勵獲獎的學生，除了要繼續追求學業與專業知能，更應懂得飲水思源，感謝師長的培育與付出，也期許同學將這份鼓勵、關懷的善行謹記，將來有所成就時，能夠回饋母校和社會，傳遞善心善行。在金融科技發展快速的今天，康和希望透過回饋社會與學校的義行，與銘傳大學共同來扶植、培育具有金融科技專長的人才，未來能對產業發展盡一份心力。

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康和證券集團已連續12年舉辦暑期產學合作，眾多大學生或碩士生透過職場實習，以及康和證券集團的課程內容，實際了解包括證券、期貨、投顧、保險等各產業的業務運作與現況，讓同學們在進入職場前，能搶先體驗實務工作與理論學習的落差，不但能調整心態，也能藉此經驗在返回校園後，更快找到自己未來的方向。

鄭大宇表示，康和證券多年來在主管機關輔導下，強化公司治理，落實企業社會責任，康和仍將繼續秉持誠信、穩健、服務、永續的經營方針，強化產學合作，深耕校園培育金融人才，同時也希望藉此能有更多「康和生力軍」加入，發揮所長、創新研發，共同提升台灣金融科技競爭力。

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