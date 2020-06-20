只來10人！新人不顧疫情執意辦婚禮　「血本無歸」還遭白眼...大嘆後悔

▲許多新人都因疫情而決定延後宴客。（圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

受到新冠肺炎疫情的影響，許多原定在今年舉辦的喜宴都紛紛延期或取消。日本有一對新人，由於新娘子非常期待婚禮的到來，加上如果取消婚宴，就要損失300萬日幣（約新台幣83萬元），所以最後便決定如期舉行。結果原本來計畫邀請60名親友，最後卻只來10人，僅收到40萬日元（約新台幣11萬）禮金，讓他們後悔說，「早知道就取消婚禮」。

據《日刊SPA》報導，新郎是30幾歲的真一，原本就預計在今年3月在東京舉行婚禮，預計邀請60位親朋好友參加，不料竟碰上新冠肺炎疫情，原先他也打算延期，不過妻子實在非常期待婚禮，而且如果取消婚禮，必須付300萬日圓的手續費，所以最後還是順從了新娘的意思。

然而，在婚禮當天，雖然場地十分豪華，但與會者並不多只來了10名佳賓，收到的紅包錢也只有40萬日幣（約新台幣11萬元），根本不符合成本。此外，為了防疫，這對新人還自掏腰包，提供了當時很難買到的酒精和口罩。

事後，真一的同事紛紛白眼，認為如果舉行婚禮與取消婚禮所花費的款項相去不遠，取消才是上策。這對新人雖然為了婚禮煞費苦心、大大破費，不過強行舉辦婚禮的結果，不但得不到祝福，還會反遭旁人無限白眼，讓真一也無奈感嘆，「只剩下後悔」。