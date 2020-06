摩鐵房間藏30顆針孔！　英國女記者為「N號房」親赴南韓調查嚇壞

▲ 杜利赴南韓摩鐵拍攝。(圖/翻攝自推特/@StaceyDooley)

南韓「N號房」聊天室性剝削案有數十名女性受害,震驚國際。英國媒體人杜利(Stacey Dooley)長期致力於童工及婦女議題,也持續關注N號房。為調查偷拍問題,她親身前往南韓,試圖在一間暗藏30顆偷拍鏡頭的汽車旅館房間裡找出所有鏡頭,卻只找出其中一半,讓她相當震驚。

南韓偷拍風氣嚴重,許多女性在毫不知情地情況下被手機或隱藏式攝影機拍下最私密的時刻,光是2018年一年就有6000起案件。隨著相機技術進步,在公共場所隱藏相機變得相當容易。有些相機像針頭一樣小,可能隱藏在更衣室、廁所或蓮蓬頭上,部分攝影機甚至被用來在非法網站直播色情內容。

杜利4月前往南韓,向南韓最有名的針孔獵人孫海允(音譯,Son Hae-Yun)學習,針孔可以安裝在多少不同位置,以及在公共場所找出針孔的難度有多高。她請對方事先在以小時計費的摩鐵房間裡裝設超過30顆針孔鏡頭,卻只能找出一半。

杜利在盥洗用品的瓶子、相框、襯衫鈕扣、手錶、電視上、冷氣裡找到鏡頭,但沒能找出玩偶裡、梳子和可樂罐等位置的鏡頭,且有些鏡頭就藏在她檢查過的地方。

杜利提到,如果她只是一般客人,根本不會察覺到房間有異狀,「你能想像每次作愛之前都要經過這個過程(找偷拍鏡頭)嗎?以小時計費欸!」、「我現在開始回想我以前住過的旅館和我做過什麼了」、「對我來說,更可怕的是其中一些正在直播。這真的非常令我震驚,我被嚇到了。」

