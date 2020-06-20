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經濟部第三位女性首長今上任　王美花號召業者繼續加碼三倍券優惠

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▲新任經濟部長王美花回應時事議題。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任經濟部長王美花回應時事議題。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（20）日舉行經濟部長交接典禮，王美花成為經濟部史上第三位女性首長，振興三倍券成為上任後的首要之務；她在受訪時號召全台業者搭上政策順風車，繼續加碼好用、好吃、好玩的消費機制，也看好三倍券七月中旬上路後，可望刺激消費，有效提振內需。

振興三倍券官方網站今日上午十點正式上線，外界關心官網功能是否有助紓解排隊購買實體券的人潮？對此，王美花表示，三倍券官網將在七月一日開放民眾預購，包括包括紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等領取方式，都會手把手教學，讓民眾方便好領。

請繼續往下閱讀...

觀察目前三倍券的優惠方案，王美花表示，全台49家支付平台與信用卡業者響應政策，推出多種優惠方案，加碼的優惠方案絕對比紙本來得多，她也對全台業者喊話繼續推優惠方案，經濟部希望民眾多使用數位工具領取三倍券，最好能把去郵局排隊買實體券的客源搶過來。

▲經濟部長王美花（圖右」從行政院副院長沈榮津（圖左）手中接下部長印信，完成交接、業務無縫接軌。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長王美花（圖右」從行政院副院長沈榮津（圖左）手中接下部長印信，完成交接、業務無縫接軌。（圖／記者林敬旻攝）

為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站，而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案將統整於此，號召全民攜手創造「全台最大年中慶」。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

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