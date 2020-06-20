希臘紅燈區「開燈」！限制端出男客崩潰　「逼15分鐘內發射」需實名放神秘信封

▲性工作者受到疫情影響，收入大減 。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在世界各地造成極大的經濟衝擊，各行各業對於開張之日遙遙無期，在部分國家在近期終於放寬限制，其中希臘的「紅燈區」終於得以「開燈」，15日起不僅出入境限制開放29個國家通行，當地的性工作者也開始開工，但嚴格的規定直讓業者跟顧客吃不消。

根據《Cyprus-Mail》報導，希臘在疫情趨緩之後，逐步放寬限制，在紅燈區的性工作者也將再度開張，但政府卻祭出許多必須遵守的規範，其中包括客人只能現金交易、必須實名制、留下聯絡方式並放進神秘信封中4周，且過程需要戴口罩、只有15分鐘可以完事，完事後也必須立刻更換床單。

這樣的要求一出，讓許多準備前往發洩的客人有些許止步，除了需要實名制之外，都認為時間限制會讓精神壓力相當大，無法盡興。然而因疫情關係已經多月沒有工作，讓這些性工作者也不得不硬著頭皮開張，有些人擔心新的規定會讓原本公開、合法的性工作，反而轉為檯面下。

不少網友看到新祭出的規定，也直呼「這樣精神壓力太大，萬一沒有結束就要被叫出去」、「短時間要盡興大概也很難」、「結果最後合法變成非法」、「這樣花錢有些不值得了」。

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